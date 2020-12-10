前Salesforce科學長打造「you.com」 不以廣告與隱私撐營運

過去協助打造人工智慧分析平台「愛因斯坦 (Einstein)」的前Salesforce科學長Richard Socher宣布打造一款名為「you.com」的搜尋引擎服務，預計對抗藉由各類廣告內容支撐營收的Google搜尋服務。

Richard Socher暫時並未透露太過關於「you.com」搜尋引擎服務細節，但強調相比Google Search服務將不會藉由「點擊誘餌 (click bait)」方式紀錄使用者搜尋行為，進而透過精準投放廣告，甚至在搜尋結果加入廣告內容連結。

依照Richard Socher說明，目前的網路環境充斥過多的資訊，以及隱私安全問題，一般使用者可能難以哪些內容是廣告，哪些連結可能會騙取個資，因此希望可以打造一款確保使用者個人隱私，同時也能輕易查找網路內容的搜尋服務。

▲前Salesforce科學長Richard Socher

在Google目前面臨市場壟斷指控情況下，Richard Socher認為將使後進新創業者增加更多發展機會，另一方面也強調「you.com」搜尋引擎服務將不會以廣告內容作為營運支撐營收來源，同時也不會將使用者個資轉售給廣告業者。

此外，「you.com」搜尋服務會加入社群互動元素，例如可讓使用者建立「you.com」加上後綴自訂名稱的網址內容，未來將可讓使用者集中管理個人搜尋內容，或是將搜尋結果快速分享給他人使用。

目前Richard Socher已經取得投資金源，同時也開始擴展產品研發團隊規模，目前包含Salesforce創辦人暨執行長Marc Benioff，以及風險投資公司Breyer Capital創辦人暨執行長Jim Breyer均為「you.com」搜尋服務早期投資者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》