Uber再次證實出售空中載具搭乘業務 由Joby Aviation接手

確定將自動駕駛技術發展業務轉售給舊金山灣區新創公司Aurora Innovation之後，Uber又證實將旗下負責uberAir服務的Uber Elevate部門拆分出售，並且確定轉讓給打造VTOL個人飛行載具新創公司Joby Aviation。

而與額外投資Aurora Innovation一樣，Uber也將向Joby Aviation投資7500萬美元。而早期Joby Aviation也曾獲得Uber投資5000萬美元，並且與Toyota合作飛行載具。依照Uber預期，當Joby Aviation獲得美國聯邦航空總署 (FAA)批准營運執照後，將可在Uber服務平台加入由Joby Aviation提供飛行載具搭乘使用資源。

如同Uber將自動駕駛技術發展成本移轉給外部業者，並且透過合作提供原本預期推行服務，藉此減少相關技術研發成本，此次選擇將Uber Elevate部門拆分出售，估計也是為了降低本身成本開銷比例。

不過，依照Uber執行長Dara Khosrowshahi說明，即便出售旗下自動駕駛技術發展業務，未來依然認為自動駕駛技術應用服務相當重要，未來依然會在Uber服務整合此類應用資源，預期也會包含原本計畫藉由Uber Elevate部門推動的uberAir服務。

在此之前，Uber所構想的uberAir服務，主要是透過飛行載具銜接容易塞車路段間的往返需求，例如可讓舊金山至聖荷西之間需要花費2小時多時間開車時間，大幅縮減至15分鐘左右，讓更多需要在更短時間往返兩地的人，可以善用此項服務。

同時，先前在紐約提供從甘迺迪國際機場至曼哈頓之間的直升機接駁服務Copter，其實也能視為uberAir服務一環，只是此項服務主要用來展示Uber多元交通媒合運作模式，同時單趟接駁費用約介於200美元至250美元之間，並非一般消費者所能接受價位，因此也難以成為眾人使用服務選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》