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疑似Galaxy S21系列宣傳影片曝光 預計明年1/14揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇

Android Police網站釋出三組疑似三星預計在明年初公布的旗艦手機Galaxy S21、Galaxy S21+，以及Galaxy S21 Ultra宣傳影片，而美國FCC網站也出現疑似Galaxy S21認證資料，顯示新機將以SM-G991U作為型號名稱，同時也支援25W快充與9W無線充電功率。

先前就有不少說法指稱三星計畫在明年初公布旗艦手機Galaxy S21系列，而相關消息更進一步指出具體時間將會是明年1月14日 (美國當地時間)，同時也有相關手機影像流出，其中顯示新機將採用全新相機模組設計，同時也會採用混色設計讓相機模組與手機配色形成撞色風格。

另外，此次主打配色似乎將是「魅影紫 (Phantom Violet)」，但預期也會推出包含黑色、白色與金色在內基本配色選項。

從影片內容顯示，Galaxy S21+與Galaxy S21似乎會採相近設計，兩者均採用平面螢幕，並且搭載三鏡頭主相機模組，但在Galaxy S21 Ultra則會在相機模組採用四組鏡頭設計，其中更包含1億800萬畫素廣角鏡頭，以及兩組長焦鏡頭，螢幕則採雙側曲面規格。

而依照消息指出，應用在Galaxy S21的主相機三組鏡頭分別為1200萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭，以及6400萬畫素長焦鏡頭，而Galaxy S21+預期會採用相同鏡頭設計，但可能在螢幕尺寸、電池容量等設計會有差異，至於Galaxy S21 Ultra則分別採用1億800萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、1000萬畫素3倍長焦鏡頭與1000萬萬畫素10倍超長焦鏡頭，另外更搭配一組雷射輔助對焦。

在先前消息裡，同時也指出三星計畫在明年推出新機取消提供耳機與充電器配件，似乎將跟進蘋果採取模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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