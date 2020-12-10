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Google終於開始向所有開發者溝通神秘作業系統Fuchsia

聯合新聞網 / 楊又肇

去年終於正式對外說明的Fuchsia作業系統，稍早由Google於官方開源部落格釋出完整介紹，並且開始呼籲開發者能開始對此同樣採開源設計的作業系統開始作準備

同時，Google也確認將以紫紅色作為此款開源作業系統代表色，另外更以貼近「無限」的形象設計作為Fuchsia作業系統代表圖示。

在此之前，Google僅透露Fuchsia作業系統是以實驗性質進行測試，此次宣布開放外部開發者參與準備，更意味準備讓此項作業系統進入市場應用，並且成為Google旗下Android、Chrome OS之後的第三款作業系統。

目前Google分別提供漏洞追蹤、公開討論郵件列表，並且向開發者公布Fuchsia作業系統未來發展規劃與相關指南內容，同時也說明此項作業系統將可對應Google旗下產品，亦即可應用在手機、筆電，或是更多物聯網裝置。

不過，即便正式向所有開發者提供Fuchsia作業系統相關資源，但Google依然未透露此項作業系統具體推行時間，目前依然會以Android、Chrome OS發展為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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