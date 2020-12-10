快訊

驚！宜蘭沿海捕魚竟撈到122公分未爆彈 專家研判是火箭彈

沖冷水、噴殺蟲劑虐死97歲公公 病媳無罪逆轉改判15年

HOBOT玻妞雷姬掃拖地機器人LEGEE 7動眼看 八種模式對付地板污漬

聯合新聞網 / 楊又肇
▲HOBOT LEGEE 7
▲HOBOT LEGEE 7

由好樣科技研發，並且由KE嘉儀企業代理銷售的HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，在既有掃拖功能基礎上進一步強化地板清潔技術，同時也加入「Talent Clean」八種達人清潔模式，以及全新LEGEE SLAM自動導航技術與創意語音功能，讓掃拖地機器人能有更有趣的功能應用。

外型設計延續過往LEGEE系列，但額外採用漸層藍色，並且升級全新LEGEE SLAM自動導航技術，讓掃拖機器人能更精準規劃清潔路徑，並且避開家中障礙物。另外也能配合心增加的地圖記憶功能，讓使用者能依照清潔需求規劃清掃區域，設置虛擬牆與禁區，同時也會在清掃過程即時顯示當前清理範圍與充電站位置。

而LEGEE 7也加入支援蘋果Siri、Google Assistant數位助理服務連動功能，讓使用者能透過聲控方式操作，或是搭配其他居家物聯網設備連動使用，例如設定出門時，即可讓掃拖機器人自動清理地板，或是在家裡落塵量較高時啟動。

此次主打的「吸塵、乾擦、噴水、溼拖」四合一功能，分別藉由新一代Nidec無刷變頻馬達對應2700Pa吸塵力道，另外也延續模仿人手擦地設計，以每分鐘900次來回擦拭，並且透過1800公克下壓力道先清除地面髒污，接著透過智能感溫「噴水」功能，藉由底下4組噴嘴讓水分以霧化形式均勻噴灑，進而將地面污漬溶解，配合「濕拖」擦去溶解後的污垢，達成清除地面污漬目的。

▲LEGEE 7底部採用上下兩片擦拭布，藉此模仿人手擦拭動作，並且配合底部4組噴嘴將水分以霧化形式噴灑，使地面污漬能加速溶解，進而可透過擦拭布清除
▲LEGEE 7底部採用上下兩片擦拭布，藉此模仿人手擦拭動作，並且配合底部4組噴嘴將水分以霧化形式噴灑，使地面污漬能加速溶解，進而可透過擦拭布清除

▲HOBOT LEGEE 7內部集塵盒與儲水箱，其中儲水箱為了避免拆裝造成漏水情況，因此採固定設計，必須透過給水桶補充水分
▲HOBOT LEGEE 7內部集塵盒與儲水箱，其中儲水箱為了避免拆裝造成漏水情況，因此採固定設計，必須透過給水桶補充水分

依照清潔需求，LEGEE 7搭載的「Talent Clean」八種達人清潔模式，分別包含標準模式、除漬模式、拋光模式、乾擦模式、強力模式、節能模式、寵物模式，以及可自行配置噴水濕度、吸力強度、擦拭頻率及移動速度等五段參數的自訂模式。

另外，為了確保連接穩定性，除了一般物聯網裝置常用的2.4G Wi-Fi頻段，LEGEE 7也加入支援5G Wi-Fi頻段，藉此對應更穩定、低干擾的連線操作體驗。其他部分則加入前後兩組防墜感應元件、電池容量增加至4500mAh，並且加入斷點續掃功能。

目前LEGEE 7將以新台幣17500元價格銷售，預計在12月起透過全台百貨通路推出。

▲HOBOT LEGEE 7
▲HOBOT LEGEE 7

▲HOBOT LEGEE 7
▲HOBOT LEGEE 7

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網

延伸閱讀

雷姬掃拖地機器人變身卡通人物？創意語音翻玩清掃樂趣

新一代雷姬掃拖地機器人 每分鐘900下大幅提升清掃力

家事苦主必看 日本生活達人的真情告白：80%的家事都不用做！

蘿蔔怎麼吃？達人分析「不辣蘿蔔」怎麼挑 這部位最適合煮湯

相關新聞

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

Google每年都會統整美國年度最歡迎的100款科技產品，今年排名公布後引發網友熱議，其中竟然是由華碩推出的顯卡奪冠，連iPhone 12都退居第三，令不少網友跌破眼鏡。

Google、三星望塵莫及？蘋果可能推出結合軟硬體產品的訂閱方案

Loup Ventures市場分析師Gene Munster、David Stokman認為，蘋果接下來將會投入發展結合軟硬體產品的訂閱方案。

Google終於開始向所有開發者溝通神秘作業系統Fuchsia

去年終於正式對外說明的Fuchsia作業系統，稍早由Google於官方開源部落格釋出完整介紹，並且開始呼籲開發者能開始對此同樣採開源設計的作業系統開始作準備。

台灣大myVideo年度觀看次數首破億 這些片名列前五名

全球疫情之下，影音娛樂需求持續飆升，台灣大哥大（3045）myVideo提供上萬部優質影音與獨家內容，也帶動2020年總...

HOBOT玻妞雷姬掃拖地機器人LEGEE 7動眼看 八種模式對付地板污漬

由好樣科技研發，並且由KE嘉儀企業代理銷售的HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，在既有掃拖功能基礎上進一步強化地板清潔技術，同時也加入「Talent Clean」八種達人清潔模式，以及全新LEGEE SLAM自動導航技術與創意語音功能，讓掃拖地機器人能有更有趣的功能應用。

樂天國際商業銀行 成為台灣第一家取得營業執照的純網路銀行

台灣金融監督管理委員會 (金管會)今日 (12/8)宣布核發樂天國際商業銀行營業執照，讓樂天國際商業銀行成為台灣境內第一家取得銀行營業執照的純網路銀行。

蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air

蘋果於台灣時間今（8）日晚間9點30分線上發表會出新品了！頭戴式降噪耳機AirPods Max即日起即可預購，並於15日開始供貨，台灣首發售價為18,490元。

澳洲立法交付國會審議：臉書、Google須為新聞內容付費

澳洲今天（8日）擬妥計畫，將要求臉書（Facebook）與Google使用新聞內容時，須付費給產製內容的媒體。計r劃本周...

與高層理念不合而遭開除？Google多元包容性開始動搖

在先後傳出內部性別歧視、待遇不公等問題後，Google人工智慧倫理部門技術主管Timnit Gebru稍早於個人Twitter透露，自己因為一封電子郵件內容遭Google不當解雇。

進駐台灣8年 Uber正式轉為免收海外刷卡手續費的境內公司

從2013年四月進入台灣，先後經歷多次經營模式爭論與轉型，目前改採與多元計程車車隊合作之後，今日 (12/7)宣布轉為台灣境內公司，藉此消弭過往必須透過境外交易，進而產生海外刷卡手續費等問題。

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

蘋果計畫最快在明年推出一系列新Mac處理器，目標是超越英特爾速度最快的晶片。

傳美國商務部著手行政命令提案 將限制美國境內雲端服務業者向特定國家地區提供服務

Axios網站引述相關消息指稱，美國商務部似乎著手準備一項行政命令，預期要求美國境內雲端服務業者禁止向特定國家地區提供服務。

熱門新聞

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

食藥署點頭！Apple Watch可搭心電圖和心律不整功能

iPhone跳出「無法載入照片」怎麼辦？教你三招輕鬆解決

善用Windows內建「自黏便箋」 追蹤或提醒待辦事項

換上M1處理器的新款Mac 必須連網才能正常進行系統重置

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。