HOBOT玻妞雷姬掃拖地機器人LEGEE 7動眼看 八種模式對付地板污漬

由好樣科技研發，並且由KE嘉儀企業代理銷售的HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，在既有掃拖功能基礎上進一步強化地板清潔技術，同時也加入「Talent Clean」八種達人清潔模式，以及全新LEGEE SLAM自動導航技術與創意語音功能，讓掃拖地機器人能有更有趣的功能應用。

外型設計延續過往LEGEE系列，但額外採用漸層藍色，並且升級全新LEGEE SLAM自動導航技術，讓掃拖機器人能更精準規劃清潔路徑，並且避開家中障礙物。另外也能配合心增加的地圖記憶功能，讓使用者能依照清潔需求規劃清掃區域，設置虛擬牆與禁區，同時也會在清掃過程即時顯示當前清理範圍與充電站位置。

而LEGEE 7也加入支援蘋果Siri、Google Assistant數位助理服務連動功能，讓使用者能透過聲控方式操作，或是搭配其他居家物聯網設備連動使用，例如設定出門時，即可讓掃拖機器人自動清理地板，或是在家裡落塵量較高時啟動。

此次主打的「吸塵、乾擦、噴水、溼拖」四合一功能，分別藉由新一代Nidec無刷變頻馬達對應2700Pa吸塵力道，另外也延續模仿人手擦地設計，以每分鐘900次來回擦拭，並且透過1800公克下壓力道先清除地面髒污，接著透過智能感溫「噴水」功能，藉由底下4組噴嘴讓水分以霧化形式均勻噴灑，進而將地面污漬溶解，配合「濕拖」擦去溶解後的污垢，達成清除地面污漬目的。

▲LEGEE 7底部採用上下兩片擦拭布，藉此模仿人手擦拭動作，並且配合底部4組噴嘴將水分以霧化形式噴灑，使地面污漬能加速溶解，進而可透過擦拭布清除

▲HOBOT LEGEE 7內部集塵盒與儲水箱，其中儲水箱為了避免拆裝造成漏水情況，因此採固定設計，必須透過給水桶補充水分

依照清潔需求，LEGEE 7搭載的「Talent Clean」八種達人清潔模式，分別包含標準模式、除漬模式、拋光模式、乾擦模式、強力模式、節能模式、寵物模式，以及可自行配置噴水濕度、吸力強度、擦拭頻率及移動速度等五段參數的自訂模式。

另外，為了確保連接穩定性，除了一般物聯網裝置常用的2.4G Wi-Fi頻段，LEGEE 7也加入支援5G Wi-Fi頻段，藉此對應更穩定、低干擾的連線操作體驗。其他部分則加入前後兩組防墜感應元件、電池容量增加至4500mAh，並且加入斷點續掃功能。

目前LEGEE 7將以新台幣17500元價格銷售，預計在12月起透過全台百貨通路推出。

▲HOBOT LEGEE 7

▲HOBOT LEGEE 7

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》