Uber確定將自動駕駛技術發展業務轉售Aurora Innovation

日前傳出Uber旗下自動駕駛技術發展業務將轉售給舊金山灣區新創公司Aurora Innovation的消息，稍早由雙方證實此筆交易將在明年第一季內完成。

Uber與Aurora Innovation雙方將以40億美元價格進行交易，以先前市場對Uber自動駕駛技術發展業務估值約在72.5億美元來看，顯然Uber是以更低價格出售自動駕駛技術發展業務。

在相關說明中，包含Uber與Uber自動駕駛技術發展業務投資者總計可持有Aurora Innovation約40%股權，而Uber將以4億美元投資Aurora Innovation，並且換取約26%股權，同時Uber自動駕駛技術發展業務底下1200名員工將會加入Aurora Innovation，另外Uber執行長Dara Khosrowshahi也會加入Aurora Innovation董事會。

而在此筆交易後，Aurora Innovation市值約可增加至100億美元規模。

在此之前，Uber自動駕駛技術發展部門分別獲得Toyota、DENSO，以及Softbank總計達10億美元投資，同時也讓自動駕駛技術發展部門業務市值達72.5億美元，但由於長年以來的研發成本支出所造成虧損，使得Uber考慮將此資產移轉給願意接手對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》