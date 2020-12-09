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Google、三星望塵莫及？蘋果可能推出結合軟硬體產品的訂閱方案

聯合新聞網 / 楊又肇

Loup Ventures市場分析師Gene Munster、David Stokman認為蘋果接下來將會投入發展結合軟硬體產品的訂閱方案。

蘋果原本就提供舊機換購方案

蘋果在日前宣布推出包含iCloud、Apple Music、Apple TV+與Apple Arcade服務的Apple One訂閱方案，讓使用者能以相對划算價格同時訂閱蘋果主要推行服務，結合過去以來持續推行的每年舊機換購方案，讓使用者能以按月支付一定金額，等同透過訂閱方式升級新機。

在蘋果提供的舊機換購方案，通常能使機況維持良好的iPhone能以將近原價一半金額折抵換夠新機，等於使用者以門號搭購，或以分期方式購買今年推出機種，隔年即可用今年購買機種折抵約一半左右的新機價格，接著使用者就能選擇持續按月繳付剩餘金額，或是後續再次換購新機，形成每年能持續以訂閱形式取得新機。

將舊機換購方案擴展到更多機種

之所以能透過此方式吸引使用者持續更換新機，實際上在於蘋果產品高度成本控管，使得歷年更新的iPhone新機除了因為匯率、特定零件等因素影響定價，但絕大部分情況都能讓今年推出新機與去年推出機種維持同價，或是以相近價位銷售。

另一方面，更因為二手蘋果產品折價比例通常不高，因此維持狀況良好的iPhone機種，通常在隔年推出新機時依然可以維持至少原價一半以上的二手價格，使得蘋果推行舊機換購方案相對容易，並且能以此讓使用者持續使用蘋果產品。

依照Gene Munster、David Stokman的看法，認為未來蘋果將會將此模式，進一步從iPhone擴展到其他硬體產品，例如iPad、Mac與Apple Watch，讓使用者能透過舊機換購方案持續升級新機。

同時，配合Apple One訂閱服務，更預期能使蘋果產品能藉由訂閱使用模式增加用戶人數規模，甚至配合軟體服務訂閱方案增加更高使用黏著。

Google三星也提供相同服務，但難以跟上蘋果腳步

雖然Google與三星也均提供舊機換購方案，但問題在於Google旗下Pixel系列手機產品折舊比例太高，例如2019年推出的Pixel 4要價799美元，但在今年推出Pixel 5時，Pixel 4最高折抵價格僅在229美元，而相同情況也出現在三星手機產品，即便是當年推出的旗艦手機，在隔年剩餘折抵價位也不算高，因此三星推行的舊機換購方案，通常還要搭配電信業者購機補貼。

此外，雖然Google也提供Google Play Pass服務，以及Google One等訂閱服務，卻未能像蘋果提供Apple One訂閱方案能直接滿足多數使用者相同需求，更能配合硬體產品發揮完整使用體驗，更不用說三星在軟體服務雖然也投入不少發展資源，但多數使用者依然仰賴Google服務情況下，許多三星自有服務最終都是以關閉收尾。

微軟在Xbox、Surface機種也採用相同作法

相較蘋果的作法，微軟在美國地區提供的Xbox One主機銷售模式也加入訂閱選項，讓使用者按月支付一定金額即可獲得Xbox One主機，以及Xbox Game Pass服務使用資格，同樣也成功吸引不少玩家選購，更順利增加許多玩家使用黏著，因此目前也有傳聞指稱微軟計畫在新推出的Xbox Series X、Xbox Series S採相同作法，藉此吸引更多玩家購機。

相同作法，微軟也將訂閱模式應用在旗下Surface系列機種，讓多項Surface裝置可透過按月「分期」購買，更可讓使用者自行決定部分機種配件顏色，並且加入兩次為限的意外損壞保修，藉此增加旗下硬體產品銷量。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 三星 Google

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