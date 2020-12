Google旅遊深入分析工具 協助觀光業者打造合適旅遊方案

Google宣布推出旅遊深入分析工具網站「Travel Insights with Google」,讓觀光業者能透過數據分析了解當前旅遊需求,並且能適時地調整旅遊方案內容,以利吸引更多消費商機。

由於今年因為疫情影響,使得許多跨國旅遊逐漸轉變為境內旅遊,例如台灣在目前海外疫情嚴峻情況下,便帶動境內觀光旅遊商機。Google此次推出的旅遊深入分析工具網站「Travel Insights with Google」,就是希望能借重數據分析協助觀光業者更快找到當前旅遊商機,並且因應消費者需求制定最佳旅遊方案。

在旅遊深入分析工具網站「Travel Insights with Google」裡,可以透過數據分析了解目前消費者如何查找各地景點資訊,並且找出當前最有興趣造訪地點,藉此讓政府單位能針對在地旅遊需求制定合適旅遊方案,並且評估開放特定觀光路線,同時也能規劃相關安全措施。

以台灣地區來看,相較過往多半是以海外旅遊居多情況,今年因為疫情而讓台灣地區民眾選擇境內旅遊比例增加16%,同時在11月的住宿搜尋量也比去年同期增加30%,澎湖馬公更成為熱門搜尋景點第一名,從今年9月至11月搜尋量更是台北的1.6倍,而位在苗栗縣的泰安鄉,從今年9月至11月的搜尋量也相比前兩個月成長25%,成為台灣今年竄升最快的旅遊景點。

另外,Google此次也將飯店搜尋分析數據提供中小型企業使用,讓不同規模,或是小型及獨立飯店業者能了解住宿需求來源,並且協助在規劃振興計劃時鎖定合適行銷目標。而目前僅向Google旅遊業商業合作夥伴提供使用的旅遊數據分析中心服務,則可藉由本身帳戶關聯數據,以及Google累積數據分析,藉此挖掘潛在消費族群需求。

而Google也將Grow with Google、數位學程、Google for Small Business技能訓練等資源與「Travel Insights with Google」網站內容整合,同時也將向飯店業者提供顯示自家內容資訊的廣告工具,並且在未來幾個月內持續擴充「Travel Insights with Google」網站內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》