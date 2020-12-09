樂天國際商業銀行 成為台灣第一家取得營業執照的純網路銀行

台灣金融監督管理委員會 (金管會)今日 (12/8)宣布核發樂天國際商業銀行營業執照，讓樂天國際商業銀行成為台灣境內第一家取得銀行營業執照的純網路銀行。

樂天國際商業銀行是由日本樂天銀行與國票金融控股公司在台合資成立純網路銀行，在去年8月2日獲得金管會批准設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照，並且由金管會在日前完成全部書面，以及實地審查作業，進而核發營業執照。

金管會表示，另外兩家獲准設立的純網路銀行LINE Bank與將來銀行，目前也正積極準備開業相關事宜。

而純網路銀行開業後，金管會將與中央銀行及中央存款保險公司合作強化純網路銀行監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，並且落實公司治理、消費者保護，以及維持金融市場競爭秩序。

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