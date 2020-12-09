快訊

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

浙江台商入境12天後發病 陳時中：沒打算延長14天檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂天國際商業銀行 成為台灣第一家取得營業執照的純網路銀行

聯合新聞網 / 楊又肇

台灣金融監督管理委員會 (金管會)今日 (12/8)宣布核發樂天國際商業銀行營業執照，讓樂天國際商業銀行成為台灣境內第一家取得銀行營業執照的純網路銀行。

樂天國際商業銀行是由日本樂天銀行與國票金融控股公司在台合資成立純網路銀行，在去年8月2日獲得金管會批准設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照，並且由金管會在日前完成全部書面，以及實地審查作業，進而核發營業執照。

金管會表示，另外兩家獲准設立的純網路銀行LINE Bank與將來銀行，目前也正積極準備開業相關事宜。

而純網路銀行開業後，金管會將與中央銀行及中央存款保險公司合作強化純網路銀行監理，包括流動性風險、信用風險、信譽風險及資訊安全等作業風險管理，並且落實公司治理、消費者保護，以及維持金融市場競爭秩序。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 信用 保險 樂天商銀 網銀

延伸閱讀

樂天取純網銀營業執照 獨家回應：「生孩子很不容易」

中職／姊姊、妹妹將分開？ 傳林樺慶下季改披黃衫

金管會聯手央行金檢 還有後招

黃天牧回應：保險業國外投資65％…不低

相關新聞

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

Google每年都會統整美國年度最歡迎的100款科技產品，今年排名公布後引發網友熱議，其中竟然是由華碩推出的顯卡奪冠，連iPhone 12都退居第三，令不少網友跌破眼鏡。

Google、三星望塵莫及？蘋果可能推出結合軟硬體產品的訂閱方案

Loup Ventures市場分析師Gene Munster、David Stokman認為，蘋果接下來將會投入發展結合軟硬體產品的訂閱方案。

樂天國際商業銀行 成為台灣第一家取得營業執照的純網路銀行

台灣金融監督管理委員會 (金管會)今日 (12/8)宣布核發樂天國際商業銀行營業執照，讓樂天國際商業銀行成為台灣境內第一家取得銀行營業執照的純網路銀行。

蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air

蘋果於台灣時間今（8）日晚間9點30分線上發表會出新品了！頭戴式降噪耳機AirPods Max即日起即可預購，並於15日開始供貨，台灣首發售價為18,490元。

澳洲立法交付國會審議：臉書、Google須為新聞內容付費

澳洲今天（8日）擬妥計畫，將要求臉書（Facebook）與Google使用新聞內容時，須付費給產製內容的媒體。計r劃本周...

與高層理念不合而遭開除？Google多元包容性開始動搖

在先後傳出內部性別歧視、待遇不公等問題後，Google人工智慧倫理部門技術主管Timnit Gebru稍早於個人Twitter透露，自己因為一封電子郵件內容遭Google不當解雇。

進駐台灣8年 Uber正式轉為免收海外刷卡手續費的境內公司

從2013年四月進入台灣，先後經歷多次經營模式爭論與轉型，目前改採與多元計程車車隊合作之後，今日 (12/7)宣布轉為台灣境內公司，藉此消弭過往必須透過境外交易，進而產生海外刷卡手續費等問題。

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

蘋果計畫最快在明年推出一系列新Mac處理器，目標是超越英特爾速度最快的晶片。

傳美國商務部著手行政命令提案 將限制美國境內雲端服務業者向特定國家地區提供服務

Axios網站引述相關消息指稱，美國商務部似乎著手準備一項行政命令，預期要求美國境內雲端服務業者禁止向特定國家地區提供服務。

無論在家或在辦公室工作 升降桌為什麼重要？

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得不少人必須在家工作，連帶讓家中環境變成更適合工作的地方，例如筆者便考量在家工作時間拉長，因此也趁機將原本使用工作桌更換成升降桌。

歐盟預計在2030年 境內電動車應用數量達3000萬輛

歐盟為了加速歐洲地區電動車應用普及，預計在2030年將使境內電動車應用數量達3000萬輛。

營運超過20年…迪士尼電台確定明年初關閉

迪士尼證實，將關閉營運超過20年的迪士尼電台 (Radio Disney)，未來將聚焦在電視、影片內容，以及串流影音服務業務發展。

熱門新聞

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

蘋果推出新降噪耳機AirPods Max 售價台幣18,490元

最貴AirPods來了 台灣售價超過1.8萬元

蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

三星挖苦完蘋果還是跟著做：新手機不再附耳機和充電器

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。