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蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air
蘋果於台灣時間今（8）日晚間9點30分線上發表會出新品了！頭戴式降噪耳機AirPods Max即日起即可預購，並於15日開始供貨，台灣首發售價為18,490元。售價讓部分果粉止步「好貴XD」、「18490……iPad Air的價錢了」。
蘋果發布指出，AirPods Max採用H1晶片有九個麥克風，與AirPods Pro同樣具有「降噪」和「通透模式」，耳機頭帶的頂部網面是採用通風透氣的網狀編織設計，能分散重量，減輕頭部的壓力感。不鏽鋼框架外面包覆著觸感柔軟的材質，讓堅固、彈性和舒適感成為一種巧妙的組合。
AirPods Max放進聰穎耳機套即可進入超低耗電狀態，以保存電池電量，透過Lightning連接器充電。共有灰色、銀色、天藍色、綠色和粉紅色五個顏色。
功能特色
充電一次，聆聽時間最長可達20小時 (啟用主動式降噪功能或通透模式時)
充電一次，電影播放時間最長可達20小時 (啟用空間音訊時)
充電一次，通話時間最長可達20小時
充電5分鐘，能提供約1.5小時的聆聽時間
PTT網友們紛紛發表看法，有人稱讚「蠻漂亮的！」；但也有人認為「嘔嘔我信仰不足」，「好貴XD」、「18490……iPad Air的價錢了」、「藍芽耳罩之王WH-1000XM4也才10900」，根據蘋果官網iPad Air 64GB售價18900元，比新款頭戴式降噪耳機AirPods Max只差了410元。
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