Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

Google每年都會統整美國年度最歡迎的100款科技產品，今年排名公布後引發網友熱議，其中竟然是由華碩推出的顯卡奪冠，連iPhone 12都退居第三，令不少網友跌破眼鏡。

科技產品排行中，第一名是在全台掀起搶購風潮的ASUS TUF GeForce RTX 3080顯示卡，是NVDIA RTX系列中效能更強的產品；其中上榜的Apple產品包含Apple Watch 6（第二名）、iPhone 12（第三名）、iPad Air 4（第五名）及Apple Beats Studio3（第十二名）。

而Google自家產品則有Google Pixel 5（第四名）、Google Chromecast（第六名）及Google Pixel 4a（第九名）。而其他產品包含Amazon Echo Dot（第七名）、Samsung Galaxy Note 20 Ultra（第八名）、Samsung Galaxy Watch 3（第十名）等等，完整名單請詳見Google網站。

電玩遊戲產品部份，第一名則是前陣子引起搶購熱潮的PS5、Xbox Series X（第二）、Xbox Series S（第三）及臉書的VR設備Oculus Quest 2（第四）等產品；而遊戲軟體的排名則是《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《FIFA 21》、《Madden NFL 20》等受到許多玩家喜愛的產品。