快訊

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

《金色夜叉》的台灣之旅：男性復仇小說竟成文學名著？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

聯合新聞網 / 綜合報導
Google整理出年度美國「百大最佳禮物」。圖擷自Google Gift Guide
Google整理出年度美國「百大最佳禮物」。圖擷自Google Gift Guide

Google每年都會統整美國年度最歡迎的100款科技產品，今年排名公布後引發網友熱議，其中竟然是由華碩推出的顯卡奪冠，連iPhone 12都退居第三，令不少網友跌破眼鏡。

科技產品排行中，第一名是在全台掀起搶購風潮的ASUS TUF GeForce RTX 3080顯示卡，是NVDIA RTX系列中效能更強的產品；其中上榜的Apple產品包含Apple Watch 6（第二名）、iPhone 12（第三名）、iPad Air 4（第五名）及Apple Beats Studio3（第十二名）。

而Google自家產品則有Google Pixel 5（第四名）、Google Chromecast（第六名）及Google Pixel 4a（第九名）。而其他產品包含Amazon Echo Dot（第七名）、Samsung Galaxy Note 20 Ultra（第八名）、Samsung Galaxy Watch 3（第十名）等等，完整名單請詳見Google網站

電玩遊戲產品部份，第一名則是前陣子引起搶購熱潮的PS5、Xbox Series X（第二）、Xbox Series S（第三）及臉書的VR設備Oculus Quest 2（第四）等產品；而遊戲軟體的排名則是《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《FIFA 21》、《Madden NFL 20》等受到許多玩家喜愛的產品。

Google 電玩 軟體 3C 華碩

延伸閱讀

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

影／她向siri問路…轉頭一看結果超意外 網友驚：完全被騙了

又是你！「它」穩坐年度最爛密碼 2百萬人用卻能1秒破解

下一家蘋果直營店開在哪？ 網推新竹卻吵翻：竹科人嫌相容性低

相關新聞

澳洲立法交付國會審議：臉書、Google須為新聞內容付費

澳洲今天（8日）擬妥計畫，將要求臉書（Facebook）與Google使用新聞內容時，須付費給產製內容的媒體。計r劃本周...

Google列年度「最佳科技禮物」 台產品奪第一名讓網友超訝異

Google每年都會統整美國年度最歡迎的100款科技產品，今年排名公布後引發網友熱議，其中竟然是由華碩推出的顯卡奪冠，連iPhone 12都退居第三，令不少網友跌破眼鏡。

與高層理念不合而遭開除？Google多元包容性開始動搖

在先後傳出內部性別歧視、待遇不公等問題後，Google人工智慧倫理部門技術主管Timnit Gebru稍早於個人Twitter透露，自己因為一封電子郵件內容遭Google不當解雇。

進駐台灣8年 Uber正式轉為免收海外刷卡手續費的境內公司

從2013年四月進入台灣，先後經歷多次經營模式爭論與轉型，目前改採與多元計程車車隊合作之後，今日 (12/7)宣布轉為台灣境內公司，藉此消弭過往必須透過境外交易，進而產生海外刷卡手續費等問題。

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

蘋果計畫最快在明年推出一系列新Mac處理器，目標是超越英特爾速度最快的晶片。

傳美國商務部著手行政命令提案 將限制美國境內雲端服務業者向特定國家地區提供服務

Axios網站引述相關消息指稱，美國商務部似乎著手準備一項行政命令，預期要求美國境內雲端服務業者禁止向特定國家地區提供服務。

無論在家或在辦公室工作 升降桌為什麼重要？

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得不少人必須在家工作，連帶讓家中環境變成更適合工作的地方，例如筆者便考量在家工作時間拉長，因此也趁機將原本使用工作桌更換成升降桌。

歐盟預計在2030年 境內電動車應用數量達3000萬輛

歐盟為了加速歐洲地區電動車應用普及，預計在2030年將使境內電動車應用數量達3000萬輛。

營運超過20年…迪士尼電台確定明年初關閉

迪士尼證實，將關閉營運超過20年的迪士尼電台 (Radio Disney)，未來將聚焦在電視、影片內容，以及串流影音服務業務發展。

Visa攜手Circle發行第一張支援USDC加密貨幣金融卡

富比士雜誌報導指稱，Visa與P2P支付業者Circle合作，預計發行USDC加密貨幣金融卡，並且能在Visa於全球地區超過6000萬家合作通路，藉由Circle所發行的USD Coin (USDC)加密貨幣進行消費。

電競服務平台Smash.gg 證實由微軟收購

成立於2015年的電競服務平台Smash.gg，稍早於官網公布已經被微軟收購消息。

計畫拆售自動駕駛技術發展業務後 Uber傳同意出售空中載具搭乘業務

日前傳出Uber準備出售其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務，稍早更有消息指稱Uber董事會已經同意將旗下負責uberAir服務的Uber Elevate部門拆分出售，預計轉讓給打造VTOL個人飛行載具新創公司Joby Aviation。

熱門新聞

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

三星挖苦完蘋果還是跟著做：新手機不再附耳機和充電器

蘋果最快今天發表新耳機 AirPods Studio？

小米盒子S如何下載愛奇藝？介面為什麼全是英文？如何快速設定不迷路

某些PS5主機真的比較吵！拆解5台PS5主機後發現出貨混用三種散熱風扇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。