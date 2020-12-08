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進駐台灣8年 Uber正式轉為免收海外刷卡手續費的境內公司
從2013年四月進入台灣，先後經歷多次經營模式爭論與轉型，目前改採與多元計程車車隊合作之後，今日 (12/7)宣布轉為台灣境內公司，藉此消弭過往必須透過境外交易，進而產生海外刷卡手續費等問題。
依照Uber說明，今年進駐台灣市場屆滿8年，本身以貼近新世代消費者的生活模式為核心，分別引進多項服務機制，其中包含一鍵叫車、即時報價，以及強調乘車安全的乘車驗證碼、全程GPS定位、行程分享，並且加入110緊急援助等功能，並且透過評價、讚賞機制建立乘客對駕駛的評價，以及讓駕駛能盡心提供更好的乘車服務體驗。
另外，今年配合疫情影響，更要求提供服務駕駛做好車輛消毒、服務全程配戴口罩，以及身體不適時候不上線接案等措施，同時也會在乘客確認叫車前提醒做好防疫措施。
而此次轉為談灣境內公司，Uber強調將持續深耕台灣市場，並且與合作車隊業者一同持續提供有效率、可靠的乘車服務。從12月7日起，消費者透過Uber App預約搭乘多元計程車車隊提供的搭乘服務將不會收到電子發票，而使用VISA、Mastercard、JCB信用卡支付車資的用戶，則將陸續免除被銀行收取海外刷卡手續費，其他發卡組織以及電子支付方式也會在後續逐步轉換。
目前與Uber合作多元計程車車隊分別包含Q Taxi、大慶車隊、皇冠大車隊、中華正大車隊、中華衛星車隊，以及中天車隊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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