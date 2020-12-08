與高層理念不合而遭開除？Google多元包容性開始動搖

在先後傳出內部性別歧視、待遇不公等問題後，Google人工智慧倫理部門技術主管Timnit Gebru稍早於個人Twitter透露，自己因為一封電子郵件內容遭Google不當解雇。

依照Timnit Gebru說明，自己在一份與他人共同參與撰寫研究報告指稱，Google所採用人工智慧技術是以學習人為資料為運算基礎，因此有可能因為資料內容產生行為偏差，甚至產生仇恨言論內容，因此提醒使用人工智慧技術時必須相當謹慎。

不過，此份研究報告後來被高層退回，因此Timnit Gebru在一份電子郵件內指責公司並未站在弱勢族群立場，最後遭公司開除。

在後續回應裡，Google人工智慧部門主管Jeff Dean回應表示，Timnit Gebru等人所提出研究報告並未達到可公開發表標準，同時也說明是Timnit Gebru以辭職威脅公司，以Google的立場並未計畫將Timnit Gebru開除。

而在接受Wired雜誌訪談時，Timnit Gebru認為相關爭議起自今年11月，公司主管要求將Timnit Gebru的名字從參與撰寫研究報告撤除。在後續談判過程裡，Timnit Gebru則要求公司對於反對公開研究報告內容作法給予解釋，並且希望公司說明未來如何處理此類問題，否則將主動辭職。

從相關媒體實際取得引發爭議的電子郵件，內容更顯示Google高層要求Timnit Gebru撤回發表研究報告，但並未提供額外訊息，同時也未指出論文內容是否有問題。而雖然Timnit Gebru提出辭職說法，但實際上並未正式進入正式流程，卻在後續收到辭呈批准通知，同時也將Timnit Gebru相關權限撤除。

Timnit Gebru遭Google開除，自然也引發不少業界關注，並且吸引超過2000名Google員工與1500明學術研究人員聲援，同時Google內部員工也再次連署，指控公司過去以來對於性別歧視、性騷擾，以及待遇不公等問題未能妥善處理，甚至認為公司已經不在有過往的多元包容性。

過去Google也曾在2018年11月爆發罷工抗議情況，當時主要抗議公司內未能妥善處理不當騷擾行為，同時也因為過去Android之父Andy Rubin被舉報性騷擾行為，以及共同創辦人Sergey Brin傳出與員工發生婚外情等情況，被指控有縱容高階主管、處罰基層員工情況，甚至後續也傳出曾經參與內部罷工抗議的Google員工疑似遭職場報復，但Google後續予以否認，並且強調公司內部禁止職場報復行為，同時也將針對報導進行調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》