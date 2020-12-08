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Ericsson：2020年底的5G網路覆蓋範圍將超過10億人口

聯合新聞網 / 楊又肇

聯合國統計數據顯示，目前全球採4G網路連接上網比例仍達84.7%，而就Ericsson統計數據顯示，今年底的5G網路服務使用人數將成長至2.2億人，其中光在中國境內就有1.75億人開始使用5G連網服務，同時預期在今年底的5G網路服務覆蓋範圍將可對應10億人口居住範圍，約佔全球人口數量的15%。

同時對比當年4G網路服務推動速率，Ericsson強調5G連網服務擴展速度相當快，因此預期在2026年底的5G連網服務使用人數將累積超過35億人，並且佔據所有行動網路流量的50%以上。另外，在2026年底時的無線固網接入網路也會比現今成長三倍以上，並且累積超過1.8億名用戶人數，同時佔下整體行動網路數據流量的四分之一。

而對於今年疫情影響，Ericsson認為並未因此影響既有5G網路擴展計畫，反而因為連網需求增加，使得5G網路服務建制、使用人數均大幅增加，尤其中國市場今年因為更多5G連網手機推出，進而讓5G連網手機價格大幅降低，因此也吸引不少民眾轉換為5G連網服務。

至於在其他地區，北美市場約有4%行動用戶人數開始使用5G連網服務，而歐洲市場則僅有1%左右比例為5G連網服務用戶，但預期隨著5G連網服務應用普及，北美市場在2026年時會有80%的行動用戶轉回5G連網服務，並且成為全球使用5G連網服務最密集市場。

隨著5G連網服務逐漸普及，Ericsson也預期諸如關鍵型物聯網 (Critical IoT)、雲端串流遊戲，以及更多無線固網接入服務也將導入5G網路應用，透過低延遲、高傳輸量，以及可依照連網需求調度頻寬資源，讓更多5G連網應用創造更大價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 5G

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