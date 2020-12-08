中國加速測試數位人民幣 開始加入線上購物測試情境

相較日本、委瑞內拉等國家實際將討論中的加密貨幣變成政府法定貨幣推行進度，中國由於長時間以來已經習慣透過手機掃碼支付等無現金交易模式，因此對於加密貨幣的接受度顯然相對較高，不久前在深圳市羅湖區推行首波數位人民幣應用測試後，中國目前也開始在蘇州地區測試數位人民幣，甚至也與京東商城合作以數位人民幣交易購物，讓京東成為第一個整合數位人民幣交易的電商業者。

現階段在中國境內測試的數位人民幣，主要還是以抽選方式讓中籤市民能獲取小額數位人民幣，並且在指定時間內於特定通路進行消費，藉此測試數位人民幣的使用情境是否流暢，並且觀察市場對於數位人民幣的接受度。

而此次與京東合作，並且由京東數科負責提供背後技術與服務支援，則是增加線上購物消費情境，並且透過貨品送到當下，透過數位人民幣支援App進行付款，藉此確認數位人民幣在更多消費場景是否仍可正常使用。

如果沒意外的話，中國應該會成為全球第一個導入數位法定貨幣的地區，雖然目前包含日本、委瑞內拉，甚至美國及歐盟地區均討論是否藉由加密貨幣作為正式交易使用貨幣，一來可加快貨幣交易流通，並且促進更多安全交易發展，另一方面也減少偽鈔衍生問題，例如中國市場鼓勵使用數位交易模式，有部分因素就是為了降低偽鈔問題。

不過，不少市場看法也擔心加密貨幣會影響早期受到匯差等機制保護的法定貨幣強度，甚至可能影響國家經濟發展，因此當Facebook主導的Libra加密貨幣被提出時，就引發歐盟、印度政府擔心，認為將會影響現有法定貨幣流通平衡，甚至可能讓美元強度變得更高。

至於中國人民銀行加速推動數位人民幣，並且為此斥資人民幣20億元成立成方金融科技公司，似乎是為了藉此削弱由阿里巴巴旗下螞蟻集團推動的支付寶，以及騰訊推動的微信支付 (WeChat Pay)發展勢力，另一方面自然也是為了能與未來會與眾多加密貨幣直接互換的美元對抗。

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