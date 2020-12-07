無論在家或在辦公室工作 升降桌為什麼重要？

今年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得不少人必須在家工作，連帶讓家中環境變成更適合工作的地方，例如筆者便考量在家工作時間拉長，因此也趁機將原本使用工作桌更換成升降桌。

為什麼要選擇升降桌？

很多人認為，桌子挑選條件就是桌面夠大、桌子整體擺放夠穩固即可，但依照每個人的坐姿不同，以及使用習慣等差異，加上在不同時間、精神狀態，或是工作項目等差異，其實桌面高度也會有明顯影響。

舉例來說，市面上販售的桌子多半採用統計數據平均值設計桌面高度，因此即便身高超出一些、矮一點，其實都還可以透過改變椅子高度進行微調。不過在一般情況下，人在長時間處於辦公桌前工作時，多少會因為疲倦而漸漸出現駝背情況，或是為了看清楚電腦螢幕內容而造成坐姿不良，久而久之就會造成身體疲憊、酸痛，甚至無法集中精神。

雖然很多情況必須透過矯正坐姿進行改善，但其實選擇使用升降桌，不僅能更容易隨時依照需求調整桌面高度，讓使用者能以更舒適視角、坐姿進行工作，甚至也能直接將桌面升至對應站立使用高度，藉由站立讓長時間呈現彎曲狀態的身軀可以獲得紓緩，避免久坐造成肌肉緊繃、肩頸痠痛等問題。

其實不少企業行號已經將辦公環境內的工作桌更換成升降桌，藉此減少員工長時間工作產生精神緊繃、身體疲倦情況。而在近期因為疫情等影響之下，許多人在家工作時間相對拉長，僅藉由家中桌子作為工作桌顯然會讓人更容易疲倦，或是難以專注在工作事宜。

此外，選擇使用升降桌，其實也能讓工作模式彈性變得更大，適時改變工作姿勢更是對身體健康有益，例如促進新陳代謝避免脂肪累積及肌肉僵化，配合增加工作時的站立時間，不僅能讓大腿肌肉有效收縮，進而可促進脂肪燃燒，藉此讓新陳代謝加速，同時也能因此讓血液循環提昇，並且減少腦部供血不足問題，讓肺部呼吸也能更加順暢，使得辦公思緒可以更加清晰，另外也能避免肺功能因為久坐退化。

而長時間久坐，除了更容易造成脂肪累積形成肥胖問題，更可能造成血糖內的葡萄糖調節功能異常，進而產生身體代謝失調，導致糖尿疾病問題發生比例增加。

如何挑選升降桌？

目前因應企業大量採購，或是針對在家工作使用需求，還有不少人為了小孩學習需求，選擇使用升降桌配合小孩身高成長作調整，使得不少業者開始加入銷售升降桌，就連IKEA也開始推廣升降桌使用模式。

而升降桌的挑選原則，首先考量升降桌本身組件是否提供足夠桌面支撐力道，以及桌面在升降過程是否穩定，聲噪是否能接受。另外則是考慮升降操作方式，以及線材收納是否方便等。

▲由雅浩家具代理銷售，台灣新創品牌MADESK打造的升降桌

▲依照工作需求調整桌面高度

穩固為首要重點

以筆者此次選擇由雅浩家具代理銷售，並且同時提供外銷的台灣新創品牌MADESK打造的升降桌為例，本身強調搭載雙邊升降馬達，讓桌面高度調整過程能同步水平升降，相比一般升降桌僅以單側馬達帶動兩側升降，相對平穩許多，即便出現兩側無法同步情況，透過簡單校正即可恢復。

除此之外，採用雙馬達設計也能讓升降桌調整高度過程更為穩定，同時也能維持升降穩定性，並且降低升降過程產生噪音，讓噪音可控制在45分貝左右。而藉由三層式向上延伸的升降系統腳柱設計，MADESK升降桌更可對應每秒3公分的升降速度，讓使用者能在短時間內改變桌面高度。

考量家中會有多人共同使用相同桌子，或是對應不同高度使用需求，MADESK升降桌的升降系統更提供可記錄三組常用高度位置，讓使用者能快速切換不同高度設定值，或是快速切換坐姿或站姿使用模式。按下該按鈕時就會自動升降到指定位置，能在坐與站間快速轉換；省去微調高度的時間，提升工作效率。

▲最多可設置3組桌面高度，依照使用需求或不同人使用情況、快速切換

桌板可依照個人需求客製化選擇

升降桌採用桌板實際上可以依照個人需求及喜好決定，例如筆者因為工作需求會使用較大桌面擺放筆電、外接螢幕等設備，選擇使用寬100公分、深80公分的桌板，若日後有其他需求的話，還可以訂購其他形式的桌板替換。

因此桌板建議可以選擇使用輕盈材質，同時能穩固支撐重量的設計，盡量避免使用玻璃等容易碎裂材質，另外包含材質是否環保、無毒也建議列入考慮選項，畢竟一般工作情況下，通常會花較多時間待在桌子前面。而此次選擇使用的MADESK升降桌，更標榜採用符合UL GREENGUARD金牌等級認證，可達符合過敏體質使用需求，並且符合在學校及醫療單位使用標準。

而桌板固定方式也可以納入選擇考量，畢竟桌板會隨著使用需求改變，因此選擇較容易更換、安裝的桌板固定方式，更能讓升降桌有更大使用彈性。

▲選擇充足的桌面，不僅能讓工作空間更充足，使用起來也相對舒適 (但要記得收拾桌上雜亂物品…)

潛在的電路安全問題

除了升降元件穩固、桌板是否符合無毒等標準，其實升降桌還有一個地方必須考慮，就是與用電相關元件是否符合安規，另外也必須考量升降過程與待機時是否耗電。另一個需要考量的部份，則是電力線路設計是否有足夠變更位置，或是依照使用者需求擴充插座數量的彈性，以及在桌面升降過程是否會影響原本電路固定位置，或是可能會造成電線拉扯等問題。

另外，控制桌面升降的馬達是否耐用，也會影響升降桌使用感受，因此選擇能穩固控制桌面升降的馬達之外，是否有足夠使用壽命也必須納入選購考量項目。

▲電機系統通過UL認證，確保使用安全，同時也符合綠能要求

是否需要選購其他配件？

有些人選購桌子時，同時也會選購螢幕固定架，或是收納鍵盤、文具等配件，其實在選購升降桌的時候，確實也可以考慮一併選購此類配件，但主要還是看個人使用需求。

以筆者個人經驗，因為目前主要工作設備為筆電，通常在外工作時候就會把筆電帶著走，回到家則是外接顯示螢幕，搭配外接滑鼠、鍵盤，將筆電當做「桌機」使用，由於已經有升降桌可改變桌面高度，加上外接螢幕主要是用於延伸顯示畫面，主要還是透過筆電螢幕工作，因此使用升降桌已經可以達成紓緩身軀目的。

不過，如果是以傳統桌機工作，或是完全將筆電外接螢幕等設備當做「桌機」使用的話，建議可以額外加裝螢幕固定架，讓螢幕位置可隨不同需求調整，同時也能減少佔用桌面空間，例如筆者在桌面也放置另一組迷你桌機，並且連接螢幕作為工作額外輔助需求使用。

▲依照需求加裝螢幕支架、背面隔板，或是桌面下的插座，讓升降桌能有更多使用功能

而考量收納問題的話，筆者則是建議可以先考慮升降桌底下的延長插座、線路如何簡潔收納，例如目前市面上已經有不少針對升降桌設計的延長插座，讓使用者能輕易固定在桌面底部，讓桌面上的電腦、筆電等裝置能方便接電，不用擔心電線是否需要延伸到地面，導致桌面升降過程為了避免設備因線路拉扯摔落而提心吊膽。

至於筆者則是推薦可使用IKEA目前推出的洞洞板配件SKÅDIS系列，可透過夾具直接將洞洞板變成桌面隔板，並且能透過各類配件收納桌面細瑣物品，讓桌面能維持整潔，同時也能懸掛常用耳機、預備使用文件，或是其他小物等。

▲由IKEA推出的洞洞板配件SKÅDIS系列，可以讓升降桌增加更多小物收納空間

▲洞洞板配件SKÅDIS系列也能讓位於另一側的桌子使用

▲與另一側桌子共用時，要留意升降桌高度調整時，是否會有線路拉扯，或是壓到另一張桌子的情況

另外，先前介紹過的羅技人體工學滑鼠，用於搭配升降桌使用的話，其實也能有效降低長時間工作所造成疲憊影響，另外也建議可以考慮選購符合人體工學設計的座椅，確保坐姿正確，並且能獲得舒適伸展或依托。

小結

雖然很多人認為，工作就是儘快完成，減少在辦公桌前的時間，但現實上有些工作就是需要長時間在辦公桌前完成，因此適時改變坐姿，或是透過站立方式讓身體舒展也相對變得重要，加上升降桌也能帶來不少使用便利性，像是臨時改變桌面高度對應不同工作需求，或是配合使用者身高成長調整高度，因此在近期內也吸引不少人選購。

而方便使用的升降桌確實能帶動更好工作效率，同時也能增加工作桌的使用彈性，在目前疫情影響之下，不妨挑選一張合適自己的升降桌，不僅能讓個人工作效率提昇，同時也能預防身體產生健康問題。

不過，可以的話，自然還是建議能適時離開工作桌，在繁忙工作情況下維持一定程度的運動，其實對身體能帶來更多好處。

▲由雅浩家具代理銷售，台灣新創品牌MADESK打造的升降桌

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》