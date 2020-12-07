傳美國商務部著手行政命令提案 將限制美國境內雲端服務業者向特定國家地區提供服務

Axios網站引述相關消息指稱，美國商務部似乎著手準備一項行政命令，預期要求美國境內雲端服務業者禁止向特定國家地區提供服務。

消息表示，此項行政命令是由美國商務部提案，其中包含將可限制美國境內雲端服務業者在特定國家地區進行業務往來，同時也將限制美國境內業者使用特定國家地區雲端服務業者提供資源。

而從內容描述顯示，美國商務部此項提案是為了用來對付與美國有競爭，甚至是敵對關係的中國、俄羅斯，以及伊朗等國家，另一方面也將限制諸如華為等企業提供網通設備在美國境內佈署使用。

若此項行政命令提案通過，預期將對美國境內雲端服務業者如AWS、Google Cloud、Azure，甚至包含甲骨文、IBM等業者提供雲端服務也會受到影響。除此之外，這些雲端服務業者也擔心，一旦美國政府正式實施此項行政命令，可能將面臨被限制提供服務地區報復行動，或許將使未來在這些地區拓展業務受限，甚至造成全球連網服務受到明顯影響。

不過，目前並不確定此項行政命令提案是否通過，但以目前美國政府即將從川普團隊轉換為拜登團隊來看，即便川普團隊趕在政權交接之前讓此項提案通過，拜登團隊也可能會視情況將此項命令廢除。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》