Visa攜手Circle發行第一張支援USDC加密貨幣金融卡
富比士雜誌報導指稱，Visa與P2P支付業者Circle合作，預計發行USDC加密貨幣金融卡，並且能在Visa於全球地區超過6000萬家合作通路，藉由Circle所發行的USD Coin (USDC)加密貨幣進行消費。
Circle成立於2013年，最早提供的Circle Pay服務對應以法定貨幣進行交易，而在2015年取得BitLicense加密貨幣交易許可，並且在2016年於英國取得加密貨幣交易許可，便在Circle Pay服務增加以比特幣交易功能。
而在2018年時，Circle更與加密貨幣交易平台Coinbase、比特幣挖礦晶片設計業者Bitmain合作創立Centre，並且發行能與美元互換的穩定貨幣USDC，並且成為不少人使用加密貨幣。
此次與Visa合作，並且發行第一張結合USDC加密貨幣的金融卡，同時也意味Visa看好加密貨幣交易發展趨勢。此外，藉由此次合作更能讓USDC加密貨幣成為市場普及使用加密貨幣，並且落實在一般日消費模式。
不過，Visa與Circle合作發行的第一張結合USDC加密貨幣的金融卡，實際上是定位在Visa企業卡 (Visa Corporate card)，因此會先針對企業用戶申辦使用為主，同時預計會在明年初發行。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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