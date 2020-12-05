快訊

上午8:30猴硐再度土石流動！ 落石逼1萬立方米 台鐵曝搶修難處

知名國立大學高材生嫁洗碗工 他殺妻被逮前還PO女兒照

Visa攜手Circle發行第一張支援USDC加密貨幣金融卡

聯合新聞網 / 楊又肇

富比士雜誌報導指稱，Visa與P2P支付業者Circle合作，預計發行USDC加密貨幣金融卡，並且能在Visa於全球地區超過6000萬家合作通路，藉由Circle所發行的USD Coin (USDC)加密貨幣進行消費。

Circle成立於2013年，最早提供的Circle Pay服務對應以法定貨幣進行交易，而在2015年取得BitLicense加密貨幣交易許可，並且在2016年於英國取得加密貨幣交易許可，便在Circle Pay服務增加以比特幣交易功能。

而在2018年時，Circle更與加密貨幣交易平台Coinbase、比特幣挖礦晶片設計業者Bitmain合作創立Centre，並且發行能與美元互換的穩定貨幣USDC，並且成為不少人使用加密貨幣。

此次與Visa合作，並且發行第一張結合USDC加密貨幣的金融卡，同時也意味Visa看好加密貨幣交易發展趨勢。此外，藉由此次合作更能讓USDC加密貨幣成為市場普及使用加密貨幣，並且落實在一般日消費模式。

不過，Visa與Circle合作發行的第一張結合USDC加密貨幣的金融卡，實際上是定位在Visa企業卡 (Visa Corporate card)，因此會先針對企業用戶申辦使用為主，同時預計會在明年初發行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

比特幣 P2P 加密貨幣 金融卡

延伸閱讀

避免被誤會？Facebook也將Libra加密貨幣改名為Diem

挖礦概念股 關注哪幾檔？

比特幣「挖礦」為何耗費大量電力 檢察官釋疑

羅比尼：比特幣價格被操控

相關新聞

Google爆出iPhone重大漏洞！ 透過WiFi能控制手機進行所有操作

Google旗下的資安糾察團隊「Project zero」最近公布新發現的iOS漏洞，該漏洞威力強大，能夠控制附近的iOS裝置，讀取裡面的照片、郵件和訊息、監控使用者行為，或讓裝置重新啟動。且只需要總價不到100美元的設備。根據官方消息，蘋果官方已在今年5月將該漏洞修補。

歐盟預計在2030年 境內電動車應用數量達3000萬輛

歐盟為了加速歐洲地區電動車應用普及，預計在2030年將使境內電動車應用數量達3000萬輛。

營運超過20年…迪士尼電台確定明年初關閉

迪士尼證實，將關閉營運超過20年的迪士尼電台 (Radio Disney)，未來將聚焦在電視、影片內容，以及串流影音服務業務發展。

Visa攜手Circle發行第一張支援USDC加密貨幣金融卡

富比士雜誌報導指稱，Visa與P2P支付業者Circle合作，預計發行USDC加密貨幣金融卡，並且能在Visa於全球地區超過6000萬家合作通路，藉由Circle所發行的USD Coin (USDC)加密貨幣進行消費。

電競服務平台Smash.gg 證實由微軟收購

成立於2015年的電競服務平台Smash.gg，稍早於官網公布已經被微軟收購消息。

計畫拆售自動駕駛技術發展業務後 Uber傳同意出售空中載具搭乘業務

日前傳出Uber準備出售其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務，稍早更有消息指稱Uber董事會已經同意將旗下負責uberAir服務的Uber Elevate部門拆分出售，預計轉讓給打造VTOL個人飛行載具新創公司Joby Aviation。

Snapdragon 888處理器細節曝光 運算效能、AI表現與相機功能全面換血

確定新款旗艦處理器將以Snapdragon 888為稱，並且確認以三星5nm製程打造，同時以整合形式搭載第三代5G連網數據晶片Snapdragon X60，以及可對應26TOPS的人工智慧運算效能表現之後，Qualcomm在以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上更進一步解析此款旗艦處理器細節。

DeepMind AI解決50年以來困擾科學家的蛋白質折疊結構難題

DeepMind宣布，藉由旗下人工智慧技術順利解決過去50年以來始終讓科學家難以精準預測的蛋白質折疊結構。

Qualcomm預期5G帶來改變比想像還大 三星仍是重要夥伴

宣布新款旗艦處理器將以Sanpdragon 888作為正式名稱後，Qualcomm總裁Cristiano Amon與Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian也針對目前發表內容，以及市場在5G連網應用做了相關分享，而Qualcomm副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰也在會後分享目前亞洲地區在5G應用發展近況。

避免被誤會？Facebook也將Libra加密貨幣改名為Diem

繼日前宣布將加密貨幣子公司Calibra更名，改以Novi Financial名稱持續發展後，Facebook隨即又將原本加密貨幣使用Libra名稱改為Diem。

「預期有進一步發展」Qualcomm與拆分獨立的榮耀談合作

在此次以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上，Qualcomm總裁Cristiano Amon表示已經著手與拆分獨立的榮耀進行洽談合作可能性，但目前暫時尚未有具體消息。

Salesforce確定以277億美元收購Slack 擴展線上協作市場

先前傳出有意收購Slack，藉此擴展線上協作應用市場佈局的Salesforce，在公布2021財年第三季財報時，確定以每股股票換取25.79美元現金，加上0.0776股的Salesforce普通股股票。若依照Salesforce在今年11月底的股價計算，此項交易約在277億美元。

熱門新聞

他用GOOGLE導航竟撞見「神隱少女」神祕隧道 網友急喊：快回去！

iPhone 12 Pro Max相機盲測首輪就落敗 台灣品牌奪百萬網友票選冠軍

感受到蘋果威脅？微軟打算讓Windows可以直接執行 Android App

Qualcomm深化與三星代工合作 更多新款處理器明年初公布

短影音不短了？抖音將開放上傳3分鐘影音

華納宣布明年所有新電影 透過HBO Max服務率先提供觀看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。