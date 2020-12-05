營運超過20年…迪士尼電台確定明年初關閉

迪士尼證實，將關閉營運超過20年的迪士尼電台 (Radio Disney)，未來將聚焦在電視、影片內容，以及串流影音服務業務發展。

在1996年成立的迪士尼電台，主要是以兒童節目廣播內容營運，並且由迪士尼頻道負責內容運作，同時也培育一批音樂家與明星人物。此次宣布將關閉電台服務，未來會將更多發展主力集中在電視、影片內容，以及串流影音服務業務。

而迪士尼電台預計會在明年第一季內關閉，屆時約有36名正職與約聘員工將會受到影響。

近期因應企業轉型、精簡成本需求，目前迪士尼已經陸續將旗下電台資產出清，原因在於消費市場對於內容使用形式改變，絕大多數使用者都已經習慣透過行動裝置、串流形式取得內容，對於廣播電台內容的使用需求也越來越小，因此決定關閉旗下電台服務。

除了迪士尼電台，迪士尼位於加州洛杉磯的KRDC-AM電台服務也將在明年出售，藉此加速轉型作業。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》