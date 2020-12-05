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歐盟預計在2030年 境內電動車應用數量達3000萬輛
歐盟為了加速歐洲地區電動車應用普及，預計在2030年將使境內電動車應用數量達3000萬輛。
目前在歐盟地區實際使用的電動車數量約在140萬輛左右，而歐盟有信心在未來10年內讓此數量增加至3000萬輛。從相關研究數據顯示，歐洲地區預計在2028年時將會有總計2800萬輛油電混合，以及純電運作車輛上路。
為了實現這樣的目標，歐盟計畫在明年6月之前修訂傳統轎車、商用車款排碳標準，並且計畫在2022年修訂大型重工車輛排碳標準，藉此加速車輛往零排碳目標發展，並且刺激電動車導入應用比例成長。
同時，歐盟也計畫在2030年讓高速鐵路運輸量成長一倍以上，同時也計畫讓通勤往返距離在300公里內的城市達成碳中和目標，並且計畫在2035年讓大型飛機、船隻進入零排碳準備階段，未來更計畫利用純電運作的高速鐵路銜接更大量的運輸往返需求。
在未來10年發展中，歐盟計畫讓原定減碳目標從原本的40%增加至55%，意味未來在綠能生產與應用技術將會持續導入更多發展資源。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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