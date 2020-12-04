計畫拆售自動駕駛技術發展業務後 Uber傳同意出售空中載具搭乘業務

日前傳出Uber準備出售其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務，稍早更有消息指稱Uber董事會已經同意將旗下負責uberAir服務的Uber Elevate部門拆分出售，預計轉讓給打造VTOL個人飛行載具新創公司Joby Aviation。

依照Axios網站報導指稱，由於Uber Elevate部門規劃推行的uberAir服務面臨高昂運作成本支出，同時因為服務必須配合建置眾多適合起降位置，甚至服務本身也必須獲得聯邦政府、地方政府，以及相關監管機構批准，因此Uber有意將此項業務拆分出售。

而目前有可能轉讓給打造VTOL個人飛行載具新創公司Joby Aviation，使其接手Uber Elevate部門規劃的空中運輸服務未來發展，並且預期藉由拆分支出高額營運成本部門，藉此讓Uber本身獲利能力趨於正常。

不過，Uber方面並未對此說法作任何回應。

在此之前，Uber所構想的uberAir服務，主要是透過飛行載具銜接容易塞車路段間的往返需求，例如可讓舊金山至聖荷西之間需要花費2小時多時間開車時間，大幅縮減至15分鐘左右，讓更多需要在更短時間往返兩地的人，可以善用此項服務。

同時，先前在紐約提供從甘迺迪國際機場至曼哈頓之間的直升機接駁服務Copter，其實也能視為uberAir服務一環，只是此項服務主要用來展示Uber多元交通媒合運作模式，同時單趟接駁費用約介於200美元至250美元之間，並非一般消費者所能接受價位，因此也難以成為眾人使用服務選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》