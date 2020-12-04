電競服務平台Smash.gg 證實由微軟收購
成立於2015年的電競服務平台Smash.gg，稍早於官網公布已經被微軟收購消息。
Smash.gg官方並未透露具體細節與微軟實際收購金額，但強調未來依然會維持獨立運作，並且保有既有合作模式，未來並不會成為微軟平台獨佔服務。
目前Smash.gg平台服務已經對應超過6000個以不同遊戲內容發起電競賽事，並且讓所有人都能輕易透過Smash.gg服務平台舉辦賽事活動，甚至可以對應更大規模的電競賽事內容。
而被微軟收購後，Smash.gg官方預期將能在既有合作模式下，藉由加入微軟爭取更多發展機會。
不過，微軟過去也曾在2017年收購的直播遊戲社群服務Beam，並且在後續更名為Mixer，期望藉此與Twitch等同性質服務競爭，甚至後續也與微軟旗下服務合併，但最終仍因難以與Twitch線上社群抗衡，後來則是轉讓給Facebook。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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