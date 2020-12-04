快訊

我新冠境外移入+4！11月至今幾乎天天有病例

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

電競服務平台Smash.gg 證實由微軟收購

聯合新聞網 / 楊又肇

成立於2015年的電競服務平台Smash.gg，稍早於官網公布已經被微軟收購消息。

Smash.gg官方並未透露具體細節與微軟實際收購金額，但強調未來依然會維持獨立運作，並且保有既有合作模式，未來並不會成為微軟平台獨佔服務。

目前Smash.gg平台服務已經對應超過6000個以不同遊戲內容發起電競賽事，並且讓所有人都能輕易透過Smash.gg服務平台舉辦賽事活動，甚至可以對應更大規模的電競賽事內容。

而被微軟收購後，Smash.gg官方預期將能在既有合作模式下，藉由加入微軟爭取更多發展機會。

不過，微軟過去也曾在2017年收購的直播遊戲社群服務Beam，並且在後續更名為Mixer，期望藉此與Twitch等同性質服務競爭，甚至後續也與微軟旗下服務合併，但最終仍因難以與Twitch線上社群抗衡，後來則是轉讓給Facebook。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Twitch 直播 微軟 電競

延伸閱讀

想買筆電、螢幕跟電視嗎？資訊月三大產品殺價搶優惠

微軟新專利！用AI分析肢體動作及表情 揪出不專心開會的人

美雲端巨擘大併購 將成微軟、字母勁敵

PS5無法玩PS2遊戲，玩家用Xbox Series S玩給你看

相關新聞

Google爆出iPhone重大漏洞！ 透過WiFi能控制手機進行所有操作

Google旗下的資安糾察團隊「Project zero」最近公布新發現的iOS漏洞，該漏洞威力強大，能夠控制附近的iOS裝置，讀取裡面的照片、郵件和訊息、監控使用者行為，或讓裝置重新啟動。且只需要總價不到100美元的設備。根據官方消息，蘋果官方已在今年5月將該漏洞修補。

南韓5G商用一年半後…這些原因讓5390萬人繼續用4G

依照南韓科學技術資訊通信部公布數據，顯示在今年10月底時，南韓境內5G連網用戶人數達998萬人，相比9月時增加73.5萬人，而相比8月到9月時的用戶人數成長量為59萬人，相關看法認為與蘋果推出新款iPhone 12系列機種有關，因此吸引更多人加入使用5G連網服務。

電競服務平台Smash.gg 證實由微軟收購

成立於2015年的電競服務平台Smash.gg，稍早於官網公布已經被微軟收購消息。

計畫拆售自動駕駛技術發展業務後 Uber傳同意出售空中載具搭乘業務

日前傳出Uber準備出售其市值達72.5億美元達的自動駕駛技術發展業務，稍早更有消息指稱Uber董事會已經同意將旗下負責uberAir服務的Uber Elevate部門拆分出售，預計轉讓給打造VTOL個人飛行載具新創公司Joby Aviation。

Snapdragon 888處理器細節曝光 運算效能、AI表現與相機功能全面換血

確定新款旗艦處理器將以Snapdragon 888為稱，並且確認以三星5nm製程打造，同時以整合形式搭載第三代5G連網數據晶片Snapdragon X60，以及可對應26TOPS的人工智慧運算效能表現之後，Qualcomm在以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上更進一步解析此款旗艦處理器細節。

DeepMind AI解決50年以來困擾科學家的蛋白質折疊結構難題

DeepMind宣布，藉由旗下人工智慧技術順利解決過去50年以來始終讓科學家難以精準預測的蛋白質折疊結構。

Qualcomm預期5G帶來改變比想像還大 三星仍是重要夥伴

宣布新款旗艦處理器將以Sanpdragon 888作為正式名稱後，Qualcomm總裁Cristiano Amon與Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian也針對目前發表內容，以及市場在5G連網應用做了相關分享，而Qualcomm副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰也在會後分享目前亞洲地區在5G應用發展近況。

避免被誤會？Facebook也將Libra加密貨幣改名為Diem

繼日前宣布將加密貨幣子公司Calibra更名，改以Novi Financial名稱持續發展後，Facebook隨即又將原本加密貨幣使用Libra名稱改為Diem。

「預期有進一步發展」Qualcomm與拆分獨立的榮耀談合作

在此次以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上，Qualcomm總裁Cristiano Amon表示已經著手與拆分獨立的榮耀進行洽談合作可能性，但目前暫時尚未有具體消息。

Salesforce確定以277億美元收購Slack 擴展線上協作市場

先前傳出有意收購Slack，藉此擴展線上協作應用市場佈局的Salesforce，在公布2021財年第三季財報時，確定以每股股票換取25.79美元現金，加上0.0776股的Salesforce普通股股票。若依照Salesforce在今年11月底的股價計算，此項交易約在277億美元。

蘋果降低分潤比例吸引更多開發者 卻不影響App Store主要營收

蘋果在11月下旬宣布，透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商，將能以降低至15%的分潤比例增加營收，而在此項預計從明年1月1日起正式推動的App Store小型企業方案，究竟會有多少開發者獲益？

AWS推出客製化處理器Trainium 針對AI推論需求打造

AWS在以線上形式舉辦的re:Invent活動中，宣布推出新款針對機器學習應用的客製化處理器Trainium，另外也與Intel合作導入Intel的Habana Gaudi人工智慧處理器，藉此讓旗下EC2執行個體能對應更豐富的人工智慧技術應用。

熱門新聞

Google爆出iPhone重大漏洞！ 透過WiFi能控制手機進行所有操作

任天堂Switch至今最重大更新！照片、影片能這樣直接傳到手機和電腦

徹底堵死！華為麒麟處理器裝置已無法「繞道」安裝Google服務

最熱門影片第一名你肯定看過 YouTube年度榜單公布了

Snapdragon 888處理器細節曝光 運算效能、AI表現與相機功能全面換血

宏碁投影機 在中歐及東歐銷售表現亮眼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。