Google讓中小型企業更容易管理員工手機使用安全

Google針對中小企業推出名為Android Enterprise Essentials的行動管理與安全解決方案，主要源自先前針對大型企業組織打造的Android Enterprise，讓預算相對有限的中小型企業能更容易且安全地管理員工使用手機設備。

在Android Enterprise Essentials解決方案裡，將能限制員工在手機內安裝非Google Play Store下載App，同時能在手機遺失時以遠端方式清除手機存放資料，藉此避免公司內部資料因此外洩。

依照Google說明，由於針對大型企業組織打造的管理方案，對於中小型企業管理需求過於複雜，同時也必須承擔高額成本，因此在Android Enterprise Essentials解決方案採用更簡化設置流程，同時企業僅需向Google合作經銷商採購應用此方案的手機產品，即可交給員工使用，並且能以簡易、安全形式管理這些手機設備。

同時，如果大型企業在管理上沒有太複雜需求，實際上也能導入Android Enterprise Essentials解決方案，直到後續有更進一步需求時，再升級使用提供完整管理功能的Android Enterprise解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》