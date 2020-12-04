Sony Bussiness Solution將與Sony Marketing合併 精簡業務結構

為了進一步精簡業務結構，Sony稍早宣布將原本負責一般消費市場的Sony Marketing (SOMK)，與負責專業市場商用解決方案的Sony Bussiness Solution (SBSC)業務進行合併，未來將以全新Sony Marketing運作，負責日本境內包含消費電子、專業解決方案，以及行動相關產品銷售業務。

依照Sony說明，由於越來越多消費者選用產品已經不再侷限一般消費級商品，例如在耳機產品部分經常會有消費者為了獲取更好聆聽體驗，進而選擇錄音室專業等級耳機產品，甚至在錄影設備也開始有越來越多人尋求專業市場應用機種，因此認為將原本兩個負責不同業務部門整合，將有利於未來業務發展，同時也有助於資源共用，藉此精簡營運成本。

此項調整，預計會在2021年4月1日起正式生效，同時Sony也強調未來將會持續因應市場需求動態調整組織結構，以利藉由更具彈性步調滿足市場需求。

而未來合併後，Sony Bussiness Solution將會解散，並且全面併入Sony Marketing，同時產品線也會全數移至Sony Marketing底下。

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