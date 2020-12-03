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Google爆出iPhone重大漏洞！ 透過WiFi能控制手機進行所有操作

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自YouTube 《Ian Beer》頻道
圖／截自YouTube 《Ian Beer》頻道

Google旗下的資安糾察團隊「Project zero」最近公布新發現的iOS漏洞，該漏洞威力強大，能夠控制附近的iOS裝置，讀取裡面的照片、郵件和訊息、監控使用者行為，或讓裝置重新啟動。且只需要總價不到100美元的設備。根據官方消息，蘋果官方已在今年5月將該漏洞修補。

「Project zero」成員啤爾（Ian Beer）表示，該漏洞是一個WiFi漏洞，他從2018官方釋出的一個測試版中，獲得某些函數名稱，再經由分析後，他可以侵入蘋果裝置的無線連接網絡（AWDL），並進行完全的操控。

為此，啤爾買了樹莓派電腦晶片和WiFi網卡，花了六個月進行反向工程和測試，最後終於完成可用的攻擊裝置。他也上傳了測試影片，影片中，十數台iPhone在他沒有碰到的情況下，全部重新開機，展現該裝置驚人的控制力。

好在，啤爾也說「沒有證據證明該漏洞已被駭客用來攻擊過」，且蘋果官方也已經修復，但他仍提出警告，當人們花越來越多時間在手上的裝置，裡面就藏著越多珍貴的資訊，不要認為沒有人會願意花六個月努力研究，只為了駭進你的手機。

駭客 資安

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