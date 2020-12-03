微軟新專利！用AI分析肢體動作及表情 揪出不專心開會的人

GeekWire網站報導指稱，微軟近期申請專利顯示可在會議過程透過視訊鏡頭識別出席人數，並且透過肢體動作、臉部表情，以及時間、環境等變因影響，判斷與會人員是否專心開會。

類似的技術，其實在Microsoft 365訂閱服務的應用功能中就有採用，不過當時主要用於協助讓遠距視訊會議過程中，讓講者的聲音可以獨立被放大、清晰化，同時也能讓視訊鏡頭自動聚焦講者臉部，甚至也能實現即時語言翻譯功能，讓跨國會議討論內容可以更容易被理解。

不過，微軟此項專利內容，則有點像是先前推出的「生產力分數 (Productivity Score)」評分機制，透過分析工作是否專心進行績效考核，但後來也因為被批評影響職場隱私而飽受爭議。此次提出專利似乎也可能面臨相同問題。

而依照微軟說明，此項專利除了可用於判斷與會人員是否專心，更包含可藉由人工智慧運算方式判斷與會人員在什麼時間、什麼情況下才會有更專注精神參與開會。

目前此項專利並未實際落實在微軟特定服務內，或許還是會考量隱私相關問題如何解決之後，才有機會進一步在旗下服務使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》