快訊

大韓航空獨吞天際？南韓航空「危機併購」官財戰略

聯合報社論／信口開河欠真誠 蘇揆損人利己的心態已跌破底線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AWS推出客製化處理器Trainium 針對AI推論需求打造

聯合新聞網 / 楊又肇

AWS在以線上形式舉辦的re:Invent活動中，宣布推出新款針對機器學習應用的客製化處理器Trainium，另外也與Intel合作導入Intel的Habana Gaudi人工智慧處理器，藉此讓旗下EC2執行個體能對應更豐富的人工智慧技術應用。

依照AWS說明，新款客製化處理器Trainium將可佈署於旗下EC2執行個體，或是套用在旗下雲端機器學習平台Amazon SageMaker，並且支援TensorFlow、PyTorch及MXNet在內運算框架，相比先前藉由GPU加速的執行個體，預期可提升30%的資料處理吞吐量，同時在每次推論運算所需花費成本約可降低45%。

而搭載Trainium客製化處理器的執行個體，預計會在明年開始提供使用。

另外，AWS也確定與Intel合作Habana Gaudi人工智慧處理器，預計從明年開始也會開始應用在EC2執行個體，相比藉由GPU加速運算的執行個體在機器學習應用效能表現，約可增加40%左右成本效益，並且支援TensorFlow與PyTorch運算框架，同樣會在明年上半年開始佈署應用。

此次新增加的兩款人工智慧處理器，均能與AWS去年在re:Invent活動上宣布推出的客製化處理器Inferentia搭配使用，藉此對應更高的人工智慧推論效率，同時能配合相同開發工具打造應用項目。

除了希望能讓開發者透過更符合經濟效益方式推動人工智慧運算服務，AWS也期望藉由導入更多客製化處理器資源推動多元人工智慧應用效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機器學習 人工智慧 處理器

延伸閱讀

與Intel版本僅差在這 搭載M1處理器的新款MacBook Air、Pro拆解曝光

效能緊咬Snapdragon 865？聯發科傳準備推出「三叢集設計」高階處理器

AWS運用大量Mac mini 協助開發者建造雲端執行儲存服務

Qualcomm下一款旗艦處理器 將以Snapdragon 888為稱

相關新聞

埃及機器人「臉孔激似真人」能篩檢病毒、量體溫 網友：還是真人好

埃及科學家發明名為「Cira-03」的遠端遙控機器人，可幫人篩檢新冠肺炎、量體溫，還會提醒人們要戴口罩。

彭双浪：今年資訊月有三項重點

台北市電腦公會理事長彭双浪今(2)日在109年資訊月開幕典禮致詞表示，儘管國外疫情嚴峻，資訊月還能如期舉行，這代表政府和...

資安專家90秒破解Tesla Model X系統 免鑰匙輕鬆開門把車開走

好萊塢經典電影《驚天動地60秒》要在一夜之間竊取 50 輛珍貴名車，但如果要偷竊的是特斯拉 Tesla Model X 電動休旅的話，聽起來似乎並不容易。

南韓5G商用一年半後…這些原因讓5390萬人繼續用4G

依照南韓科學技術資訊通信部公布數據，顯示在今年10月底時，南韓境內5G連網用戶人數達998萬人，相比9月時增加73.5萬人，而相比8月到9月時的用戶人數成長量為59萬人，相關看法認為與蘋果推出新款iPhone 12系列機種有關，因此吸引更多人加入使用5G連網服務。

字節跳動取得新網域 未來可能推「抖音支付」數位金融服務

相關消息指稱，字節跳動已經透過網域註冊公司易名取得「douyinpay.com」網域名稱，或許未來將推出名為抖音支付的數位金融服務。

避免被誤會？Facebook也將Libra加密貨幣改名為Diem

繼日前宣布將加密貨幣子公司Calibra更名，改以Novi Financial名稱持續發展後，Facebook隨即又將原本加密貨幣使用Libra名稱改為Diem。

「預期有進一步發展」Qualcomm與拆分獨立的榮耀談合作

在此次以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上，Qualcomm總裁Cristiano Amon表示已經著手與拆分獨立的榮耀進行洽談合作可能性，但目前暫時尚未有具體消息。

Salesforce確定以277億美元收購Slack 擴展線上協作市場

先前傳出有意收購Slack，藉此擴展線上協作應用市場佈局的Salesforce，在公布2021財年第三季財報時，確定以每股股票換取25.79美元現金，加上0.0776股的Salesforce普通股股票。若依照Salesforce在今年11月底的股價計算，此項交易約在277億美元。

蘋果降低分潤比例吸引更多開發者 卻不影響App Store主要營收

蘋果在11月下旬宣布，透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商，將能以降低至15%的分潤比例增加營收，而在此項預計從明年1月1日起正式推動的App Store小型企業方案，究竟會有多少開發者獲益？

AWS推出客製化處理器Trainium 針對AI推論需求打造

AWS在以線上形式舉辦的re:Invent活動中，宣布推出新款針對機器學習應用的客製化處理器Trainium，另外也與Intel合作導入Intel的Habana Gaudi人工智慧處理器，藉此讓旗下EC2執行個體能對應更豐富的人工智慧技術應用。

微軟新專利！用AI分析肢體動作及表情 揪出不專心開會的人

GeekWire網站報導指稱，微軟近期申請專利顯示可在會議過程透過視訊鏡頭識別出席人數，並且透過肢體動作、臉部表情，以及時間、環境等變因影響，判斷與會人員是否專心開會。

資訊月登場 華碩估年底買氣較去年看漲2成

2020台北資訊月今（2）日登場，華碩（2357）以「城市嬉遊趣」展現科技生活情境，依ZenBook、VivoBook、...

熱門新聞

資安專家90秒破解Tesla Model X系統 免鑰匙輕鬆開門把車開走

NVIDIA推出GeForce RTX 3060 Ti 效能直逼GeForce RTX 2080 Super

Apple M1 Mac 電腦傳出藍牙無法連線 目前解決辦法是改用有線滑鼠/鍵盤

微星科技發布 GeForce RTX 3060Ti系列顯卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。