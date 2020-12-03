蘋果降低分潤比例吸引更多開發者 卻不影響App Store主要營收

蘋果在11月下旬宣布，透過App Store獲取營收在100萬美元以內的小型開發商，將能以降低至15%的分潤比例增加營收，而在此項預計從明年1月1日起正式推動的App Store小型企業方案，究竟會有多少開發者獲益？

依照市調機構AppFigures所作研究，蘋果此項調整將使高達98%比例藉由App Store平台直接營利的開發者受益。

從統計數據顯示，目前在App Store上架的App數量約在200萬個以上，但絕大部分是以免費形式提供，或是透過廣告內容支撐運作，而有37.6萬款App則是透過付費下載、訂閱使用，或是透過App內購買方式獲利，而這樣的獲利模式就必須與蘋果按比例分潤，通常拆分比例為30%，蘋果會是規模或特定情況作調整。

而這些源自12.45萬名開發者打造的App內容裡，實際上僅有2%不到比例可在今年營收超過100萬美元，這些2%不到的開發者則幾乎是Google、Tinder、Bumble、Disney、Dropbox、LinkedIn等大型業者。

其中，營收比例最高的還是遊戲內容為主，甚至與其他有較高營收的App類型出現懸殊差距，而眾人經常使用的工具類App，則佔僅佔App Store整體營收一小部分。

同時，在這些2%不到比例中，年營收低於150萬美元的比例約只有39%，年收入高達1.5億美元以上金額的比例更只有1.5%，但營收卻佔透過App Store平台獲取營收總量的29%，而年營收在150萬美元以上、低於1.5億美元的比例則在24%。

意味即便只有2%比例開發者打造的App內容營收超過100萬美元，同時有高達98%比例開發者打造的App內容可保留高達85%營收，對於蘋果實際造成影響並不明顯，原因在於有更多App內容在App Store貢獻過半營收。

因此以蘋果針對營收在100萬美元以內的小型開發商調整分潤比例，形式上可以刺激更多開發者加入App Store，或是吸引更多人改變在App Store獲取營收方式，實際上對蘋果而言可以帶來更大好處，同時也不會造成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》