Salesforce確定以277億美元收購Slack 擴展線上協作市場

先前傳出有意收購Slack，藉此擴展線上協作應用市場佈局的Salesforce，在公布2021財年第三季財報時，確定以每股股票換取25.79美元現金，加上0.0776股的Salesforce普通股股票。若依照Salesforce在今年11月底的股價計算，此項交易約在277億美元。

如同先前說明，Salesforce強調收購Slack將可擴展更大線上協作發展市場。

在此次財報公布內容裡，Salesforce確認第三季營收達54.19億美元，相比去年同期增加20%，淨利則達10.81億美元，但相比去年同期淨損則達1.09億美元。其中訂閱相關業務在第三季營收佔50.85億美元，在總營收佔比達94%，專業及其他業務則佔3.34億美元，佔總營收約6%。

而Salesforce主要營收依然源自美洲業務，約佔37.58億美元，歐洲業務則佔11.49億美元，亞太地區業務則佔5.12億美元。

另外，Salesforce此次也宣布公司總裁暨財務長Mark Hawkins將退休，預計在現有職位繼續擔任至明年1月底，未來將轉任榮譽退休財務長職務，預計在明年10月正式退休，未來將由現任法務長Amy Weaver接任財務長職務。

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