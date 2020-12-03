「預期有進一步發展」Qualcomm與拆分獨立的榮耀談合作

在此次以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上，Qualcomm總裁Cristiano Amon表示已經著手與拆分獨立的榮耀進行洽談合作可能性，但目前暫時尚未有具體消息。

從此次公布率先搭載Sanpdragon 888處理器的OEM廠商名單裡，除了華碩、LG、Motorola、夏普，其餘包含黑鯊科技、聯想、魅族科技、nubia、realme、OnePlus、OPPO、vivo、小米，以及中興均為中國品牌業者，顯示Qualcomm依然著眼中國智慧型手機市場發展。

而Cristiano Amon後續也透露目前已經與拆分獨立的榮耀進行洽談，預期未來雙方也會有進一步合作機會。

在先前中美貿易戰影響之下，華為在美國政府認定有危害國家安全風險存在，因此被列為美國禁止技術出口對象之一，造成華為不僅無法從Google獲取GMS服務授權，同時也無法取得Qualcomm等處理企業者提供技術產品，就連本身Kirin系列處理器也無法藉由使用美國境內技術台積電代工資源生產。

不過，日前在取得美國政府同意之下，包含Intel、AMD、微軟等業者可恢復向華為提供技術產品，而Qualcomm也獲准向華為提供技術產品，但僅限4G LTE連網技術應用產品，同時也不包含以先進製程打造產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》