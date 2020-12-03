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避免被誤會？Facebook也將Libra加密貨幣改名為Diem

聯合新聞網 / 楊又肇

繼日前宣布將加密貨幣子公司Calibra更名，改以Novi Financial名稱持續發展後，Facebook隨即又將原本加密貨幣使用Libra名稱改為Diem

若依照先前更名狀況，此次更名顯然也是為了避免被認定由Facebook主導此項加密貨幣。

與先前Novi名稱源自拉丁文的「novus (新星)」與「via (通過)」的組合，此次採用的「Diem」則是拉丁文的「day (日)」的意思。而更名之後，包含原本Libra基金會也會跟著更名，甚至成立全新子公司Diem Networks擔任支付系統營運商。

就先前金融時報報導指稱，由Facebook主導推動的加密貨幣，最快可能會在明年1月初以有限形式開放使用。初期將會以1:1比例與美金兌換，之後也會開放對應其他國家發行法定貨幣，同時預期會在明年更晚時候推出複合貨幣項目，但主要還是要等各地區監管機構批准，才能確定具體發行時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook 加密貨幣

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