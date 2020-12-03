Qualcomm預期5G帶來改變比想像還大 三星仍是重要夥伴

宣布新款旗艦處理器將以Sanpdragon 888作為正式名稱後，Qualcomm總裁Cristiano Amon與Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian也針對目前發表內容，以及市場在5G連網應用做了相關分享，而Qualcomm副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰也在會後分享目前亞洲地區在5G應用發展近況。

Snapdragon 888處理器鎖定最頂級使用體驗

其中，Alex Katouzian再次針對此次新款旗艦處理器以Snapdragon 888為稱，主要就是取自Snapdragon 8系列定位在高階旗艦應用，意味Snapdragon 888處理器將會帶來更高階、頂級運算效能，以及應用體驗。

但是否在命名原則呼應中國市場，或是藉由數字「8」對應「無限 (infinity)」的想法，Alex Katouzian並未作進一步說明。

▲左為Qualcomm總裁Cristiano Amon，右為Qualcomm Technologies資深副總裁暨行動部門總經理Alex Katouzian

而對於此次Snapdragon 888處理器採用三星5nm製程設計，而非延續採用台積電製程技術，Alex Katouzian則解釋通常一款旗艦等級處理器產品都會花費至少三年左右時間作準備，因此會持續觀察市場先進製程技術決定處理器產品設計細節。

不過，如果從目前台積電5nm製程代工資源已經被AMD、蘋果等業者佔據，Qualcomm找上三星作為代工合作夥伴，有可能是基於產能考量。就Qualcomm說明，台積電依然會是長期代工合作夥伴，同時目前也仍有不少處理器產品藉由台積電代工資源生產。

另外，Alex Katouzian也說明藉由更小製程設計，使得Snapdragon 888處理器能直接整合第三代5G連網數據晶片Sanpdragon X60，無須以獨立形式搭配使用，藉此讓應用裝置損耗電力可以更小，同時也能精簡應用裝置內部空間佔用比例，使實際設計產品機身可以更加輕薄，或是使用更大電池容量維持更長續航使用時間。

▲Snapdragon 888

強調三星依然是重要合作夥伴

此次公布首波應用Snapdragon 888處理器的合作品牌裡，除了LG、夏普、華碩，絕大多數的品牌均為中國業者，並未包含過去長期與Qualcomm深度合作的三星，Alex Katouzian對此則強調與三星合作關係並未改變，但無法透露此次首波名單內並未包含三星的原因。

若從過往經驗來看，三星過去在美國、中國等市場採用Qualcomm處理器，主要因素在於連網頻段規格，採用Exynos系列處理器機種通常會在南韓等市場提供，因此有可能代表三星日前宣布推出的Exynos 1080處理器，由於已經可以支援6GHz以下連網頻段以及中國地區使用的毫米波頻段，便未在此次發表內容中提及。

至於針對蘋果近期宣布推出以Arm架構打造的M1處理器，並且打造全新Mac系列機種，Alex Katouzian也表示樂見這樣的發展，同時也強調Qualcomm未來依然會持續推出新款Windows on Snapdragon設計應用產品，意味將會接續推出Snapdragon 8cx後續產品，藉此推動Arm架構設計的Windows筆電產品發展。

而包含Snapdragon 700系列，乃至於Snapdragon 600系列處理器也會在後續維持更新，並且藉由多元產品推動更廣泛的5G連網應用，不會僅聚焦在旗艦處理器產品設計。

5G網路將持續改變市場發展模式

針對目前市場普遍是以6GHz以下頻段推動5G連網應用服務，毫米波技術多半還是應用在企業專網，或是特定連網需求，Cristiano Amon則再次強調未來在全球市場至少會有超過130家電信業者開始推動毫米波連網服務。

除了在美國由Verizon提供毫米波連網服務，目前日本、韓國境內電信業者也開始著手推動毫米波技術應用，同時預期在2021年將會有更多產品支援毫米波，而中國地區電信業者也將推動毫米波應用，因此認為接下來將會看見更完整5G連網服務擴大發展。

▲5G網路將持續改變市場發展模式

同時，Cristiano Amon也預期未來在5G連網應用模式普及之後，將會帶動更多使用體驗改變，其中包含使用者在手機端能有更快連接速度、對應更高解析度影像應用，以及即時透過雲端存取的內容無縫使用體驗，甚至是以虛擬視覺方式進行互動。

另外，5G連網技術也將改變傳統運算架構，例如讓傳統藉由雲端協同運算的人工智慧推論方式，變成可以結合終端裝置即時運算，搭配雲端協同運算方式發揮更高人工智慧運算成效，同時手機也能藉由人工智慧感知使用者當下需求，讓更多運算變得更即時，並且貼近使用需求。

因此就Qualcomm看法，目前投入發展的5G連網應用仍有相當廣泛成長空間，現在僅只是處於諸多嶄新技術發展初期，預期未來會帶動更大改變。

全新5G網路服務應用將會在不久將來陸續問世

而對於目前市場認為現有5G網路應用多半是4G網路服務的延伸，即便支援5G連網的手機價格在更短時間內變得親民，實際轉換使用5G連網服務的用戶人數依然不算多，依照劉思泰的看法認為5G連網技術改變4G網路傳輸方式，讓使用者能以更高傳輸頻寬、更快反應速度使用網路服務，同時在連網資源調度也變得更具智慧，雖然現階段有不少使用體驗確實像是4G網路服務的延伸，但在一段時間後將會看見不同應用模式。

就像是4G網路一開始也只是被市場認為提供更快傳輸速度，但卻開始帶動更多串流影音服務，甚至奠定更多行動運算應用基礎，而這些基礎也將會成為推動5G網路服務成長的基石，預期在不久的未來將會看見更多利用5G網路運作的全新服務。

▲Qualcomm副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》