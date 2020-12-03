Snapdragon 888處理器細節曝光 運算效能、AI表現與相機功能全面換血

確定新款旗艦處理器將以Snapdragon 888為稱，並且確認以三星5nm製程打造，同時以整合形式搭載第三代5G連網數據晶片Snapdragon X60，以及可對應26TOPS的人工智慧運算效能表現之後，Qualcomm在以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動上更進一步解析此款旗艦處理器細節。

依照Qualcomm說明，確定Snapdragon 888處理器分別以Kryo 680 CPU、Adreno 660 GPU、Hexagon 780 DSP，搭配第二代Sensing Hub設計構成，讓手機能對應更即時的環境感知應用模式，另外也進一步確保硬體層的安全防護能力。

導入Arm Cortex-X1 CPU設計

其中，Kryo 680 CPU更確定導入運作時脈達2.84GHz的Arm Cortex-X1 CPU設計，並且作為先前的主核CPU應用模式，透過客製化設計對應更高效能表現，另外也配置3組運作時脈為2.4GHz的Cortex-A78 CPU，以及4組運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55 CPU。

▲Snapdragon 888處理器在Kryo 680 CPU採用Arm Cortex-X1 CPU設計

主核CPU分別採用1MB L2快取記憶體、效能CPU則採用512KB L2快取記憶體，而節能CPU則個採用128KB L2快取記憶體，另外處理器則整合4MB L3快取記憶體，以及3MB系統快取記憶體。

相比Snapdragon 865處理器採用CPU設計，Sanpdragon 888處理器約在CPU提升25%運算效能表現，並且減少25%電力損耗，而Adreno 660 GPU則比Sanpdragon 865處理器提升35%圖像渲染速度。

另外，在第6代Snapdragon AI Engine設計下，配合Hexagon 780 DSP設計，約可在每瓦運算效能提升3倍運算效能，並且對應26TOPS的人工智慧運算效能表現。

▲第6代Snapdragon AI Engine設計，將可對應26TOPS運算效能

▲透過第2代Sensing Hub設計，讓手機對應更精準的環境感知

▲藉由新款Snapdragon AI Engine設計強化人工智慧運算表現

除了強化人工智慧運算表現，Qualcomm此次更宣布藉由Snapdragon AI Engine direct設計，讓開發者能直接存取Snapdrsgon 888或去年推出的Snapdragon 865處理器人工智慧硬體資源，藉此讓更多人工智慧應用服務能以更高效能運作。

在連接能力部分，此次得利於三星5nm製程技術，Snapdragon 888處理器直接整合第三代5G連網數據晶片Snapdragon X60，最高支援7.5Gbps下載速度與最高3Gbps上傳速度，並且整合FastConnect 6900無線連接系統，分別對應Wi-Fi 6與Wi-Fi 6E (6GHz頻段)，分別對應4K QAM、160MHz頻寬，以及4路DBS傳輸模式。

聲音部分，則對應Qualcomm aptX Adative Audio、LE Audio、Bluetooth 5.2，以及Qualcomm TureWireless技術。

首度導入3組ISP設計的相機功能

而針對目前新款手機均搭載多組相機鏡頭設計，Qualcomm更在Snapdragon 888處理器加入3組獨立配置的Spectra 580 ISP，無論使用者預計操作哪一組相機鏡頭，3組ISP都會同時作動，藉此讓所有鏡頭都能同時紀錄影像，不僅能提升相機紀錄影像處理效率，並且能藉由其他鏡頭捕捉影像修正主要拍攝影像細節。

▲透過3組Spectra 580 ISP讓相機拍攝表現大幅提升

在3組Spectra 580 ISP同時運作下，搭載Snapdragon 888處理器的手機可以同時以3組鏡頭各自紀錄2800萬畫素靜態影像，或是4K HDR規格動態影片，並且能在每秒處理27億組畫素，相比前一代Snapdragon 865處理器約提升35%處理效率。

在配置單一鏡頭情況下，Snapdragon 888處理器最高可對應20億畫素鏡頭，若是加上多幀降噪與無快門延遲設計，則最高可對應8400萬畫素鏡頭規格，而若配置兩組相機鏡頭的話，每組鏡頭最高則可對應6400萬畫素，採用三組鏡頭配置的話，每組鏡頭最高則可對應2800萬畫素。

另外，Snapdragon 888處理器也率先支援紀錄10位元HDR HIEF格式影像，以及可紀錄動態範圍表現更廣的4K HDR影片，同時也能對應120fps形式的4K影片拍攝與播放 (最高依然可紀錄960fps影片)，更藉由Snapdragon AI Engine技術，以人工智慧形式驅動效率更高的自動對焦、更精準的自動曝光，以及更進階的自動白平衡控制。

▲Snapdragon 888處理器主要對應相機功能

對應更高效能的遊戲使用體驗

在新版Snapdragon Elite Gaming設計部分，則是加入支援Dolbt ATMOS全景聲，並且藉由Game Quick Touch設計加快20%螢幕觸控反應效率，同時也加入可變速率渲染 (VRS,Variable Rate Shading)，讓遊戲運算效能可提升30%，並且對應144fps畫面更新率。

Qualcomm強調，Snapdragon 888處理器同樣可對應桌機等級的遊戲執行效能，並且能藉由GPU驅動程式更新，讓運算效能可持續提升。而藉由5G連網能力，Qualcomm更強調Snapdragon 888處理器能完整相容微軟Xbox Cloud Streaming、Google Stadia、Amazon Luna等串流遊戲服務。

首波採用Snapdragon 888處理器的手機產品即將亮相

在先期公布內容中，Qualcomm已經確認包含華碩、黑鯊科技、聯想、LG、魅族科技、Motorola、nubia、realme、OnePlus、OPPO、夏普、vivo、小米，以及中興都會率先推出採用Snapdragon 888處理器的手機產品，而諸如小米、OPPO、realme在內手機品牌也證實將在近期內推出應用此款處理器的旗艦手機。

不過，具體產品問世時間則依然要看不同品牌各自規劃而定，但預期都要等到明年初才會陸續有推出消息。

▲Snapdragon 888處理器主要特性

▲Snapdragon 888處理器在人工智慧應用特色

▲Snapdragon 888處理器在相機應用特色

▲Snapdragon 888處理器在遊戲應用特色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》