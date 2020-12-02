南韓5G商用一年半後…這些原因讓5390萬人繼續用4G

依照南韓科學技術資訊通信部公布數據，顯示在今年10月底時，南韓境內5G連網用戶人數達998萬人，相比9月時增加73.5萬人，而相比8月到9月時的用戶人數成長量為59萬人，相關看法認為與蘋果推出新款iPhone 12系列機種有關，因此吸引更多人加入使用5G連網服務。

不過，相較過去以來累積的4G網路服務用戶人數雖然出現39.7萬人的減少數量，但整體用戶人數仍有5390萬人，顯示絕大多數的使用者認為使用4G網路服務就已經足夠。

若從南韓地區在2019年4月初就已經讓5G網路正式進入商用階段，同時後續也由三星在內品牌推出5G連網手機產品，但由於初期銷售機種價格仍偏高，加上許多人對於5G網路初期應用與4G網路服務沒有太大差異，即便電信業者標榜5G連網服務可以帶動更快串流影音服務，或是即時虛擬實境體驗，甚至標榜能以串流方式由玩遊戲，對於一般人而言卻無法產生太大誘因。

另一方面，5G網路服務費用相較4G網路服務較高，確實也成為阻礙使用者申辦的原因之一，尤其在台灣市場更因為使用者已經習慣低價位的4G網路服務吃到飽使用模式，因此對於價位更高，同時初期訊號覆蓋範圍仍不廣的5G網路服務，自然不會有太大申辦意願。

但從目前支援5G連網服務的手機價位越來越低，同時就連開始加入支援5G連網功能的iPhone 12系列採用價格設定，幾乎與過往機種沒有太大差異，甚至加入吸引更多人購機的iPhone 12 mini，因此預期接下來將會在明年開始出現大量升級5G網路服務的使用趨勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》