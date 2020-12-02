Facebook收購客戶關係管理服務新創Kustomer 強化廣告投放效益

在先前說法裡，蘋果已經確認M1處理器只是未來眾多對應Mac使用的Arm架構處理器其中一款設計，確認未來還會有更多對應新款Mac使用的處理器產品準備問世。而就先前消息指出，蘋果接下來的新款處理器將會藉由台積電強化版5nm製程打造，並且將打造用於新款MacBook系列與iPad Pro系列機種使用的「A14X」，以及預計用在iMac或Mac Pro的「A14T」，另外還包含以獨立顯示卡形式設計的新款GPU產品。

2020-12-01 09:56