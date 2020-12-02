Facebook收購客戶關係管理服務新創Kustomer 強化廣告投放效益
Facebook宣布收購客戶關係管理服務新創公司Kustomer，預期將協助使用Facebook平台經營客戶關係的業者、商家，可以更容易透過線上社群平台管理客戶互動模式。
Kustomer成立於2015年，並且將總部設立在紐約，主要提供客戶關係管理工具，目前前後融資金額達1.735億美元。Facebook並未透露收購Kustomer所花費金額，但從相關消息指稱此筆交易涉及金額超過10億美元。
由於越來越多業者、商家會透過Facebook與客戶直接溝通、互動，因此需要更容易管理客戶關係的工具資源，使得收購Kustomer將有助於協助更多在Facebook平台上經營客戶關係需求。
而透過Kustomer服務提升業者、商家與客戶互動關係，則更有利於Facebook推動其廣告業務，甚至能讓廣告投放更為精準。
在完成收購Kustomer之後，Facebook強調將會讓Kustomer服務使用數據維持獨立應用，並且以加密形式安全存放在Facebook所屬伺服器，同時在取得商家、業者許可之前，並不會隨意使用存放在Kustomer服務的資料內容
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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