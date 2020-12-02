AWS運用大量Mac mini 協助開發者建造雲端執行儲存服務

在以線上形式舉辦的AWS re:Invent 2020大會展開前，AWS在Late Night活動上由AWS EC2部門副總裁David Brown宣布，將推出以Mac mini為建構基礎的EC2 Mac執行個體，讓打造iOS、Mac平台App的開發者，能以更短時間建構適合蘋果作業系統服務執行環境，並且能依照流量使用需求擴展儲存容量，同樣也是以AWS按量計費定價方式使用。

相較過往AWS提供EC2執行個體，主要還是針對Windows、Linux等環境運作使用，此次推出的EC2 Mac執行個體則是以Mac Mini為建構基礎，因此可完整相容諸如iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV，或是Safari瀏覽器使用服務存取與執行需求，並且能比照先前推出的AWS EC2執行個體快速配置、調整線上儲存容量，同樣也以AWS按量計費定價方式使用。

此外，EC2 Mac執行個體也同樣能其他AWS服務、功能結合，例如用於網路安全的Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、可擴展儲存的Amazon Elastic Block Storage (Amazon EBS)、分配建構佇列Amazon Elastic Load Balancer (Amazon ELB)，以及系統映像協調的Amazon Machine Image (AMI)。

EC2 Mac執行個體採用的Mac Mini是以搭載Intel第8代Core i7處理器、配置32GB記憶體，本身則配置AWS EC2 Nitro系統型執行個體，並且透過Thunderbolt 3連接埠連接傳輸頻寬達10Gbps的Amazon VPC虛擬網路，以及高達8Gbps的EBS儲存頻寬。

目前EC2 Mac執行個體已經開放訂購，並且已經也在美國東部 (維吉尼亞北部)、美國東部 (俄亥俄州)、美國西部 (俄勒岡)、歐洲 (愛爾蘭)和亞太地區 (新加坡)提供，未來也會在其它地區提供使用。

目前包含在iOS平台推出FiLMiC Pro等App的FiLMiC，以及任務驅動型全球金融平臺公司Intuit都已經藉由EC2 Mac執行個體對應旗下服務，同時AWS也強調EC2 Mac執行個體將能減輕開發者在基礎架構所需花費人力與時間成本，並且能更專注在App服務內容打造。

其實蘋果在過去早已經提出可將Mac mini堆疊串接使用模式，例如去年在WWDC 2019期間便示範利用多台Mac mini串接構成協同運算伺服器，透過運算效能虛擬化讓iPad Pro等裝置也能對應需要更高運算效能執行模式，同時也能作為雲端伺服器使用，並且能依照需求增加Mac mini串接數量。

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