蘋果著手研發可用於獨立顯示卡的自有GPU 預期結束與AMD合作關係

在先前說法裡，蘋果已經確認M1處理器只是未來眾多對應Mac使用的Arm架構處理器其中一款設計，確認未來還會有更多對應新款Mac使用的處理器產品準備問世。而就先前消息指出，蘋果接下來的新款處理器將會藉由台積電強化版5nm製程打造，並且將打造用於新款MacBook系列與iPad Pro系列機種使用的「A14X」，以及預計用在iMac或Mac Pro的「A14T」，另外還包含以獨立顯示卡形式設計的新款GPU產品。

若以設計來看，預期「A14X」與「A14T」兩個名稱分別只是暫時稱呼，應用在新款Mac機種應該還是會採用M系列命名方式，但應用在iPad Pro的話，理論上就會維持使用「A14X」名稱。

兩款處理器代號名稱分別為「Tonga (東加)」與「Mt.Jade (玉山)」，而應用在新款iPad Air與iPhone 12系列的A14 Bionic處理器，則是以「Sicilian (西西里島)」作為代號名稱。

另外，消息也指出蘋果預計推出代號「Lifuka (利富卡島)」的GPU設計，預計打造自有獨立顯示卡，意味將可應用在效能表現更高的新款MacBook Pro，或是需要獨立顯示卡增加運算效能的新款iMac，甚至是新款Mac Pro。

而若蘋果確實如市場傳聞投入可用於自有獨立顯示卡的GPU設計，意味未來與AMD合作模式也會逐漸受影響，同時也將使蘋果能在Mac系列機種有更高設計自主性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》