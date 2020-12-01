意法半導體提出50W功率的Qi無線超級快充晶片 相容標準Qi技術

意法半導體宣布推出對應50W功率的Qi無線超級快充晶片STWLC88，將可讓業者打造能在更短時間內以無線感應形式補充電力的無線充電設備。

STWLC88採用意法半導體旗下專利硬體設計、訊號處理演算法，以及意法半導體旗下ST SuperCharge (STSC)協議設計，搭配STWBC2數位控制器即可發揮完整50W無線充電效率，同時符合WPC Qi 1.2.4 EPP無線充電標準，能與市面銷售Qi無線充電產品相容。

另外，意法半導體也針對不同硬體設計需求提供多樣電路配置參考，藉此符合業者針對產品設計與電路板面積需求，並且讓搭載此Qi無線超級快充晶片的終端產品能快速進入市場銷售。

除了說明STWLC88已經進入量產，並且採用4.0mm x 4.5mm x 0.6mm容積設計，同時以110錫球以0.4mm間距WLCSP封裝，意法半導體也說明搭載STWLC88晶片的開發板STEVAL-ISB88RX也同步推出，將可大幅簡化應用STWLC88晶片的充電裝置設計所需時間，意味日後將會有更多搭載高瓦數的無線充電裝置問世。

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