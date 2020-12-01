螞蟻集團重新掛牌上市時間 市場認為至少延後至2022年

日前因中國四大金融部門約談，隨後即遭上海證交所認定螞蟻集團不符合發行上市條件，因而暫緩其掛牌上市事宜，原本市場看法認為螞蟻集團重新申請上市時間，至少需要延後半年底上時間，但從目前情況來看，可能會延後至2022年才能再次申請掛牌上市。

相關消息指出，目前中國政府已經成立聯合工作組監督螞蟻集團，除了定期會與螞蟻集團聯繫，同時也負責蒐集相關數據，預計提擬適合未來金融科技市場的法令規定。

而後續增加的新規定，更讓螞蟻集團重新掛牌上市變得更加困難，例如在新擬定的小額貸款機構規定下，螞蟻集團至少要另外準備120億美元資本才能符合要求。此外，螞蟻集團也必須向中國銀行保險監督管理委員會申請至少兩張小額貸款平台營運執照，但以目前在中國境內營運平台數量嚴格控管情況，螞蟻集團提出申請可能不會被批准。

另外，螞蟻集團也必須向中國人民銀行申請單獨金融控股公司營運執照，同時也因為針對金融科技市場的新法令仍處於草案階段，使得螞蟻集團重新掛牌上市，已經不再是當前必須先完成事項，因此也讓螞蟻集團重新掛牌上市時間可能延後至2022年。

螞蟻集團原訂在今年11月5日於上海、香港同時掛牌上市，並且被市場視為”全球最大規模IPO”，但在阿里巴巴創辦人馬雲、螞蟻集團董事長井賢棟遭中國四大金融部門 (中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局)約談，便遭上海證交所認定螞蟻集團不符合發行上市條件，因而暫緩其掛牌上市事宜，而螞蟻集團後續也宣布暫停香港掛牌上市。

在目前仍無法順利掛牌上市之餘，不僅影響原先有意購買螞蟻集團股票的投資風向，目前螞蟻集團估值也因為暫緩掛牌上市而被市場分析調降一半左右。

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