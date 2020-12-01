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字節跳動取得新網域 未來可能推「抖音支付」數位金融服務

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，字節跳動已經透過網域註冊公司易名取得「douyinpay.com」網域名稱，或許未來將推出名為抖音支付的數位金融服務。

除了「douyinpay.com」網域名稱，字節跳動日前也同樣透過易名取得包含「feishuhuiyi.com」、「feishudoc.com」在內網域名稱作為備案。而此次順利取得「douyinpay.com」網域名稱，未來或許有可能以抖音支付名稱跨入數位金融服務市場，同時也預期與旗下抖音等服務整合。

此外，由字節跳動創辦人張一鳴實質持有的北京石貝科技有限公司，已經在今年8月透過旗下全資子公司天津同融電子商務有限公司收購位於武漢的合眾易寶科技有限公司，藉此讓字節跳動間接取得金融支付營業執照。

而在後續，字節跳動更申請名為「doupay」的名稱商標，加上先前已經分別取得保險經紀營運執照、證券投顧營運執照，以及網路小額貸款營運執照，此次又取得金融支付營運執照，更顯示字節跳動期望藉由推出抖音支付擴展數位金融發展腳步。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

抖音 北京 保險 數位金融

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