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資安專家90秒破解Tesla Model X系統 免鑰匙輕鬆開門把車開走

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：ZDNET
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好萊塢經典電影《驚天動地60秒》要在一夜之間竊取 50 輛珍貴名車，但如果要偷竊的是特斯拉 Tesla Model X 電動休旅的話，聽起來似乎並不容易。

然而比利時資安專家 Lennert Wouters 只用一台筆電和藍牙套件，花 90 秒鐘就駭入 Tesla Model X 系統，而且不用 Key Fob 鑰匙扣就能直接打開車門，把車偷走！

圖片及資料來源：ZDNET
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Lennert Wouters 博士是比利時 KU Leuven 魯汶天主教大學的 COSIC 研究小組成員。這次他公開表示想要攻擊駭入 Tesla 特斯拉並不難，只要準備 Raspberry Pi 樹莓派電腦、CAN Shield 控制器、改裝後的 Key Fob 鑰匙扣、ECU 電子控制元件和一個 LiPo 電池，所有必備工具價格大約 300 美元、約新台幣 8,555 元左右。

Lennert Wouters 發現 Tesla Model X 的鑰匙的韌體更新中少了「code signing 代碼簽名」，也就是說 Model X 車用電腦的韌體更新時，不需要確認加密簽名是否是真正的 Tesla 特斯拉專屬加密簽名，正好成為駭客和偷車賊的好機會。

破解過程中，比較麻煩的是需要與目標 Model X 保持 5公尺距離，也要與擁有鑰匙扣的車主保持一距離。

不過，幸好破解過程所需時間不長，只要偽造鑰匙通過 Tesla Model X 驗證就能輕鬆打開車門，甚至還能把車直接開走。

針對 Lennert Wouters 博士披露的 Model X 資安問題，Tesla 特斯拉官方將於近日內為 Tesla Model X 的韌體進行無線更新，只要更新到新版本編號 2020.48 即可修復這項錯誤。

圖片及資料來源：ZDNET

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 比利時 資安

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