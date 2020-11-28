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英國政府成立全新部門 預計明年4月開始嚴格把關大型科技業者發展模式

聯合新聞網 / 楊又肇

歐盟開始對Google、蘋果、亞馬遜、Facebook等大型科技業者進行嚴格控管之後，英國政府也宣布將在明年4月起，透過競爭與市場管理局 (CMA)底下新成立的數位市場部門 (Digital Markets Unit)集中管理大型科技業者發展模式，以利小型業者能有足夠生存空間。

目前暫時尚未確認新成立的數位市場部門將會用什麼方式管理大型科技業者，但沒意外應該還是會與數據使用模式相關，並且可能會要求大型科技業者必須提供足夠公平競爭空間，同時也不能出現以數據優勢壟斷市場行為。

而成立數位市場部門作為看門者，英國政府自然也是希望能進一步扶植境內新創業者，並且減少商業利益全部集中在特定大型科技業者手上的情況。

在此之前，英國政府就已經投入研究如何有效控管大型科技業者發展，並且減少影響市場競爭。而從目前英國現有法律來看，實際上能有效阻止大型科技業者造成市場壟斷的比重也不高，因此預期接下來英國政府將會推動更多新法改善此類問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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