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新創團隊Kea提供更完善的AI代接餐廳電話 助業者獲更多訂單

聯合新聞網 / 楊又肇

相較Google打造的Duplex人工智慧接應服務，由新創團隊Kea以人工智慧技術打造的相同性質服務，則是更聚焦在餐飲業者電話接聽需求，並且標榜能以更符合餐廳營運需求提供電話接聽服務。

與Google打造Duplex的想法相同，Kea認為許多餐飲業者多數訂單流失，都是因為人手不足，或是過於剛好，導致沒有額外人手花費時間接聽電話，因此讓顧客改訂其他餐廳餐飲外送，或是放棄上門光顧。

雖然Google已經在美國地區推行Duplex電話接應服務，透過人工智慧技術接聽，並且透過分析來電內容紀錄點餐或訂位需求，並且適時作出貼近真人般的回應。不過，由於Duplex畢竟還是以人工智慧形式運作，同時並非僅聚焦在餐飲行業，有的時候可能還是會出現「出槌」狀況，因此Google在部分情況下還是會配合真人監聽，並且在必要時候接手回應，讓系統能透過持續學習修正錯誤，進而可做出更完善的回應內容。

而Kea執行長Adam Ahmad則強調其服務是完全針對餐飲業環境打造，因此能以相對「封閉」情況對應餐飲服務電話應對需求，藉此協助餐飲業者能接獲更多訂單，或是吸引更多顧客上門消費。

目前Kea提供服務已經在美國超過250家餐廳使用，並且標榜能替每間餐廳節省約10小時左右的接聽電話人力時間，並且讓餐飲業者訂單增加約23%。

在近期獲得澳洲風險投資公司Marbruck Investments領投的1000萬美元A輪投資後，Kea預期將在明年讓服務持續推廣至美國37州內的1000家餐廳使用。

類似服務，LINE去年也提出以人工智慧驅動的DUET計畫，並且在去年底定名為LINE AiCall服務，同樣讓餐飲業者能透過此項服務協助自動接聽訂位、預約點餐的電話內容，藉此增加更多消費訂單產生機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐飲業 LINE 澳洲 AI

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