世宗大學提出紅外線為基礎的無線充電技術 實現遠距無線充電應用

韓聯社報導指稱，韓國世宗大學研究團隊提出一款以紅外線為基礎的無線充電技術，將可實現遠距離無線充電應用模式。

由於紅外線本身不造成電磁波影響，同時對人體影響不大，甚至可以對應更遠距離傳遞，因此實際應用將比現有接觸感應，或是近距離感應的充電技術更加方便。除此之外，透過改變不同紅外線波長即可同時針對數個裝置充電，同時在傳遞過程中也幾乎不會讓電力產生損耗，而工作距離甚至可從幾公尺到更遠範圍。

目前世宗大學已經對外公開相關研究論文，同時也已經在韓國境內與海外地區申請技術專利，計畫後續成立公司行號投入商業化產品應用發展。

實際上，利用紅外線運作的無線充電已經在市場有一定發展時間，例如以色列新創公司Wi-Charge在2012年創立以來便致力打造紅外線無線充電技術，並且取得美國美國食品藥品監督管理局 (FDA)認證，確認可在不影響人體健康安全情況下，可在10公尺內最多向3組裝置供電，最高電力傳輸功率可達3W。

由於充電功率並不高，因此Wi-Charge提出的紅外線無線充電技術，主要應用在照明系統持續供電，同時使用限制也在於必須確保紅外線傳輸不被遮蔽中斷。

在此之前，華為也曾提出透過雷射光打造無線充電技術，不僅能同時對應數個裝置同時充電，甚至可讓裝置之間共享電力。而為了避免雷射光高功率特性傷及眼睛，華為在相關技術專利更提及配合眼部識別技術，在偵測到眼部靠近雷射發射範圍時，就會讓雷射暫時關閉。

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