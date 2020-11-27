客戶關係管理服務Salesforce 有意以超過170億美元收購Slack

消息指稱，客戶關係管理服務業者Salesforce將有意收購線上文件協作服務Slack，有可能會以高於Slack現有市值170億美元規模價格進行收購。

由前甲骨文主管Marc Benioff於1999年創立的Salesforce，主力提供客戶關係管理服務，其中包含可協助業務銷售效率的Sales Cloud、企業內部社群聯繫網路服務Chatter，以及可提供小型企業向消費者提供線上客服的Desk.com服務。

而Salesforce在2004年於紐交所掛牌上市，至今市值約達2299億美元，近年來更持續對外收購，藉此擴展本身業務發展範圍，其中包含在2018年以65億美元收購提供串接雲端應用服務的MuleSoft，以及在2019年以153億美元收購數據可視化服務業者Tableau。

此次預期收購Slack，顯然是看中其線上文件協作，以及串接更多線上應用服務功能的發展潛力。

目前Slack雖然處於營收持續增長情況，但實際在淨利部分卻始終呈現虧損情況，其中因素包含本身與更多線上應用服務內容串接時所產生支出。不過，Slack現階段仍在每天吸引超過1200萬名活躍用戶使用，其中更有不少企業選擇使用Slack作為內部作業平台，因此也讓Slack對於未來發展仍深具信心。

若Salesforce順利收購Slack，預期將使其客戶關係管理服務能擴展更多業務發展機會，而對於Slack現有用戶而言，同時也能順利串接更多Salesforce服務資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》