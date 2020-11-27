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TikTok在美業務拆分出售限期 「再延後7天」至12月4日
日前美國海外投資委員會將TikTok業務拆分限期再延15天，讓TikTok美國業務必須拆分出售時間從原本的11月12日延展至27日，但稍早頒布命令卻又再次讓TikTok美國業務拆分出售時間再往後延7天，使得最新期限日期延後至12月4日。
依照路透新聞報導指稱目前TikTok母公司字節跳動已經提擬另一份全新提案，希望能解決美國政府顧慮國家安全問題。
在此之前，字節跳動也曾提出包含與甲骨文、Walmart合作，並且由甲骨文提供TikTok美國境內服務使用數據管理，以及內容審核服務，藉此排除美國政府擔心TikTok用戶資料會回傳至中國境內的隱憂。
而此次再次讓限期順延7天，美國海外投資委員會並未作直接回應，但先前宣布將TikTok美國業務拆分出售限期順延15天時，則是說明讓字節跳動等單位能有更多時間準備，讓執行結果更符合先前川普下達行政命令要求事項。
同時，就先前美國商務部確認說法，在法院裁定結果改變之前，將不會下令在美國境內禁用TikTok服務，意味目前只要TikTok從字節跳動體系拆分，並且轉由美國境內業者持有，即可繼續在美國境內營運。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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