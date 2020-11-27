光陽推出運動型電動車F9 預告電動街跑重機RevoNEX將量產

去年宣布推出全方位性能電動街跑重機RevoNEX，並且在日前預告將推出新款電動車後，光陽今日 (11/26)宣布推出新款運動型電動車F9。

依照說明，F9是源自光陽在中國地區投資的Felo (菲羅)，同時以Felo日前推出的FW-06車款為設計，強調是雙方共同合作開發產品。

而從外觀比對的話，確實可以發現F9部分設計與FW-06有些差異，但有不少地方依然採用相同設計，甚至從光陽公布數據顯示，F9同樣採用中置馬達與單搖臂後輪，並且將96V/40Ah電池安置在車身下緣，電池約可透過6-8小時充滿，另外也支援2小時快充模式。

動力輸出部分，F9所採用9.4kW功率馬達可對應最高12.8匹馬力與30Nm扭力表現，最高速度則可達時速110公里，最長續航距離則是120公里，幾乎與FW-06對應動力規格一致。若以光陽說明F9是基於與Felo投資合作打造產品，或許意味實際上就是以FW-06車款作細節調整，並且進行產品名稱調整，將以中國海外市場銷售為主。

不過，由於部分因素考量，目前F9並未計畫在台灣市場銷售，但光陽表示未來會視情況引進台灣市場。

至於去年盛大宣布推出的全方位性能電動街跑重機RevoNEX，雖然有一段時間未有消息更新，但光陽在此次活動上強調，將會在義大利設廠進行量產，標榜以「台灣品牌、義大利製造」形式進軍歐洲市場，但目前也尚未有計畫引進台灣市場銷售。

在此次活動中，光陽也同步宣布推出三輪巡旅車款CV3量產版、大型速克達DT X360，以及白牌旗艦運動休旅重機KRV，另外也在壓軸內容宣布將推出紅牌等級速克達AK 550新一代車款。而針對旗下電動車電池系統iONEX，則預告會在近期公布新消息。

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