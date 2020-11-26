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第五家！中華eMOVING加入Gogoro PBGN智慧電動機車聯盟

聯合新聞網 / 楊又肇

中華eMOVING今日 (11/26)宣布加入Gogoro旗下PBGN (Powered by Gogoro Network)智慧電動機車聯盟，成為YAMAHA、宏佳騰、PGO，以及台鈴旗下電動車品牌eReady之後，第五家加盟PBGN聯盟的品牌業者。

依照中華eMOVING說明，預計將會在2021年第四季推出旗下首款採用Gogoro Network智慧電池交換平台的新款電動車，而原本採充電設計的電動車產品也會維持在市場銷售，透過多元選擇方式滿足消費者使用需求。

同時，中華eMOVING與Gogoro認為雙方合作，將能達成雙贏互惠效益，同時也能進一步推動台灣電動車市場成長。

Gogoro 執行長暨創辦人陸學森表示：「非常開心能夠與中華電動車 eMOVING 展開合作！深耕台灣電動機車產業已久的中華電動車 eMOVING，不但是綠牌車的先鋒，也順應電動機車浪潮來臨之際，積極開發不同級距產品來因應市場需求，現今共同參與PBGN 聯盟，透過Gogoro 所提供的關鍵零組件、創新技術及智慧電池交換平台上設計開發的電動機車車型，一起換電衝刺，帶動電動機車市場蓬勃發展，共同實踐推動大型都會轉型永續智慧城市的願景。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車 Gogoro

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