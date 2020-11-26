疫情衝擊影音內容產業 Intel決定關閉Intel Studios

Intel近期關閉位於加州洛杉磯的立體影像攝影棚─Intel Studios，原因在於疫情影響之下，使得電影及影音相關內容產業也受到衝擊，在一般內容拍攝比重都已經明顯減少，更不用說目前仍以特定領域應用為主的虛擬視覺影像內容。

Intel Studios是在2018年設置，藉由佔地約281坪面積、以球形造型設置，並且搭配超過100台8K攝影機構成拍攝場景，同時可藉由綠幕改變周遭背景內容，更以總長達8.05公里的光纖網路傳遞紀錄影像內容，包含即興音樂創作者Reggie Watts、韓國SM娛樂旗下跨國男子團隊組合NCT第一個子團NCT 127，都曾以此攝影棚拍攝音樂影片。

另外，由於佔地面積龐大而可容納多人同時錄影，因此派拉蒙旗下音樂劇《Grease》便利用此場地拍攝超過20人同台演出的立體影片內容。

而Intel設置Intel Studios的用意，起初是為了協助推動虛擬視覺內容應用，並且配合本身與眾多OEM廠商共同推動虛擬實境、擴增實境應用，進而推廣旗下處理器產品運算應用需求。

但在今年新型冠狀病毒疫情影響之下，不僅好萊塢等電影產業受到衝擊，連帶也讓更多影音相關內容產製需求大幅減少，虛擬視覺影像產製需求自然也跟著減少許多，因此也讓Intel決定關閉Intel Studios，藉此減少非必要成本支出。

在此之前，Intel也已經放棄發展可獨立運作的虛擬實境頭戴裝置Project Alloy，後續提出貼近一般眼鏡外型的擴增實境眼鏡裝置Vaunt，在後續也確定中止發展，而近期宣布關閉Intel Studio，並不代表Intel將放棄虛擬視覺應用發展，未來將會進一步聚焦在更多元的虛擬視覺技術應用，例如在賽場或演唱會期間捕捉多角度畫面，並且讓觀眾能有更親臨現場的視覺感受。

類似作法，Sony在稍早提出「3R」發展策略中也提到以全新影像視覺技術、虛擬實境等應用，結合本身影音技術應用資源，讓使用者享受更為沉浸的內容體驗。

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