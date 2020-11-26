聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國證券交易委員會聲明 業者可向臨時僱員發放股票作為「補貼」
先前加州第22號提案獲得過半支持，使得Uber等服務能繼續現有模式營運，並且讓加州零工經濟模式可續存。而在美國證券交易委員會 (SEC)稍早發出聲明，更可讓業者向臨時僱員發放股票作為額外「補貼」。
依照證券交易委員會所發出聲明，強調此項舉措並非同意讓業者把股票作為酬勞一部分，而是作為既有酬勞額外「補貼」，藉此確保臨時僱員工作權益。
至於實際發放股票原則，將會由各個業者評估實施，同時證券交易委員會也著手評估是否擴大適用對象範圍，例如讓負責在賣場推銷商品的駐場人員也能享有相同福利。
就證券交易委員會提出此項作法的理念，在於希望業者透過額外發放股票吸引更多臨時僱員加入，同時也能透過股票發放規則確保臨時僱員持續投入工作，藉此達成互利局面，讓零工經濟模式能持續穩健發展，並且逐步改善過往臨時僱員難以有工作權益保障的問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言