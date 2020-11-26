美國證券交易委員會聲明 業者可向臨時僱員發放股票作為「補貼」

先前加州第22號提案獲得過半支持，使得Uber等服務能繼續現有模式營運，並且讓加州零工經濟模式可續存。而在美國證券交易委員會 (SEC)稍早發出聲明，更可讓業者向臨時僱員發放股票作為額外「補貼」。

依照證券交易委員會所發出聲明，強調此項舉措並非同意讓業者把股票作為酬勞一部分，而是作為既有酬勞額外「補貼」，藉此確保臨時僱員工作權益。

至於實際發放股票原則，將會由各個業者評估實施，同時證券交易委員會也著手評估是否擴大適用對象範圍，例如讓負責在賣場推銷商品的駐場人員也能享有相同福利。

就證券交易委員會提出此項作法的理念，在於希望業者透過額外發放股票吸引更多臨時僱員加入，同時也能透過股票發放規則確保臨時僱員持續投入工作，藉此達成互利局面，讓零工經濟模式能持續穩健發展，並且逐步改善過往臨時僱員難以有工作權益保障的問題。

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